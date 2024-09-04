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    Самокатчик вылетел с Арсенальной набережной в Неву. Спасать его пришлось гидроциклистам

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    Электросамокатчик 4 сентября упал в Неву, слетев в реку с Арсенальной набережной. Об этом рассказали «Фонтанке» очевидцы происшествия.

    читатель «Фонтанки»

    Известно, что мужчина упал в реку вместе со своим ноутбуком, самокат остался лежать на набережной.

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    Инцидент произошел неподалеку от легендарной тюрьмы «Кресты». На помощь потерпевшему пришли гидроциклисты, которые вытащили мужчину из воды. На лице его можно увидеть ссадины и ушибы. Впрочем, куда больше он переживал за свой ноутбук — как выяснилось, пострадавший оказался айтишником.

    Обстоятельства и причины происшествия уточняются. По словам читателей «Фонтанки», мужчина провел в воде более часа до того, как его спасли.

    К месту происшествия прибыла скорая медицинская помощь и даже пожарные.

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    Арсенальная набережнаяСамокатчикЧПНеваГидроциклисты
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