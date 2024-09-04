Самокатчик вылетел с Арсенальной набережной в Неву. Спасать его пришлось гидроциклистам

Электросамокатчик 4 сентября упал в Неву, слетев в реку с Арсенальной набережной. Об этом рассказали «Фонтанке» очевидцы происшествия.

Известно, что мужчина упал в реку вместе со своим ноутбуком, самокат остался лежать на набережной.

Инцидент произошел неподалеку от легендарной тюрьмы «Кресты». На помощь потерпевшему пришли гидроциклисты, которые вытащили мужчину из воды. На лице его можно увидеть ссадины и ушибы. Впрочем, куда больше он переживал за свой ноутбук — как выяснилось, пострадавший оказался айтишником.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются. По словам читателей «Фонтанки», мужчина провел в воде более часа до того, как его спасли.

К месту происшествия прибыла скорая медицинская помощь и даже пожарные.