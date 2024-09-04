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    В Госдуме предложили обязать чиновников пользоваться общественным транспортом

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    В Госдуме предложили обязать депутатов и чиновников дважды в неделю пользоваться общественным транспортом для поездок на работу, сообщает 4 сентября ТАСС.

    С предложением ввести акцию «Дни без автомобиля» выступил депутат фракции «Новые люди» Владимир Плякин. Законопроект уже внесен в Госдуму. По данным издания, в акции должны участвовать чиновники федерального, регионального и муниципального уровней.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что таким образом депутаты и чиновники лучше поймут проблемы общественного транспорта. Также они получат больше доверия со стороны граждан. Кроме того, пример представителя власти может побудить людей отказываться от личных авто в пользу общественного транспорта, а это разгрузит дороги и улучшит экологию в городах.

    Напомним, в конце мая Госдума приняла закон, согласно которому водителей общественного транспорта будут штрафовать за высадку инвалидов-безбилетников.

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    Комментарии 23

    mary@04 Сен 2024 в 17:16
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