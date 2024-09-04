В Госдуме предложили обязать чиновников пользоваться общественным транспортом

В Госдуме предложили обязать депутатов и чиновников дважды в неделю пользоваться общественным транспортом для поездок на работу, сообщает 4 сентября ТАСС.



С предложением ввести акцию «Дни без автомобиля» выступил депутат фракции «Новые люди» Владимир Плякин. Законопроект уже внесен в Госдуму. По данным издания, в акции должны участвовать чиновники федерального, регионального и муниципального уровней.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что таким образом депутаты и чиновники лучше поймут проблемы общественного транспорта. Также они получат больше доверия со стороны граждан. Кроме того, пример представителя власти может побудить людей отказываться от личных авто в пользу общественного транспорта, а это разгрузит дороги и улучшит экологию в городах.