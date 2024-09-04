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    «Парень с хорошей русской фамилией». Путин поблагодарил российского айтишника Тейтельбаума за разработку ПО

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    На презентации результатов развития Дальнего Востока внимание президента России Владимира Путина обратили на инновационные технологии с отечественным программным обеспечением. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

    Во время открытия морского порта «Суходол» главе государства сообщили об использовании инновационных технологий. Отмечается, что оборудование закупали ещё до введения санкционных ограничений.

    Особенность технологий из-за рубежа состоит в том, что у них отечественное программное обеспечение. Так, ПО разрабатывал российский айтишник по фамилии Тейтельбаум.

    Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил разработчика, отметив: «Молодец парень. С хорошей русской фамилией».

    Сегодня, 4 сентября, состоялся запуск морского порта «Суходол», расположенного в селе Романовка Приморского края. Предприятие открыл Владимир Путин по видеосвязи.

    Накануне, 3 сентября, Владимир Путин прилетел во Владивосток. В рамках своей рабочей поездки глава государства поучаствует в IX Восточном экономическом форуме, который состоится 4–5 сентября. На полях форума у Путина был запланирован ряд международных встреч, а также совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

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