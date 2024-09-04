«Парень с хорошей русской фамилией». Путин поблагодарил российского айтишника Тейтельбаума за разработку ПО

На презентации результатов развития Дальнего Востока внимание президента России Владимира Путина обратили на инновационные технологии с отечественным программным обеспечением. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».



Во время открытия морского порта «Суходол» главе государства сообщили об использовании инновационных технологий. Отмечается, что оборудование закупали ещё до введения санкционных ограничений.

Особенность технологий из-за рубежа состоит в том, что у них отечественное программное обеспечение. Так, ПО разрабатывал российский айтишник по фамилии Тейтельбаум.