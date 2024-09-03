Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

ясная погода, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

штиль.

 771мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Путин прилетел во Владивосток

Путин прилетел во Владивосток

1 362
33 комментария

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток. Об этом вечером 3 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках своей рабочей поездки глава государства поучаствует в IX Восточном экономическом форуме, который состоится 4–5 сентября. На полях форума у Путина запланирован также ряд международных встреч: с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, с вице-премьером Сербии Александром Вулиным и с зампредседателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

Помимо этого, президент РФ проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее сегодня Путин завершил визит в Монголию.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Путин Владивосток Рабочий визит
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
265927066
3 сентября 2024, 22:29
Интересный факт. Если каких-нибудь 30 лет назад загадать загадку: "Кто это 1. Жестоко правит нашей страной 2. Целует Коран 3. Его внуки свободно говорят по-китайски 4. Он напал на славянское государство." То, кроме "Хан Батый", другого ответа не было бы.........
282062675
3 сентября 2024, 22:30
И след его затерялся в тайге
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Новости компаний
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
ТОП 5
Новости компаний
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового проекта в Казани
3 сентября, 16:50
«КВС» открыла продажи в новом квартале жилого комплекса «Ясно.Янино»
3 сентября, 16:30
«Ростелеком» заменил устаревшие сети связи для почти 10 тысяч семей в Кронштадте
3 сентября, 15:53
Первое лето в Соседском центре «КВС» подошло к концу
3 сентября, 15:40
Волонтеры Setl Group присоединились к мероприятию «Собери ребенка в школу»
3 сентября, 15:30
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30