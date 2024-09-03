Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток. Об этом вечером 3 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках своей рабочей поездки глава государства поучаствует в IX Восточном экономическом форуме, который состоится 4–5 сентября. На полях форума у Путина запланирован также ряд международных встреч: с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, с вице-премьером Сербии Александром Вулиным и с зампредседателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

Помимо этого, президент РФ проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее сегодня Путин завершил визит в Монголию.