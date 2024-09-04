В ОЖД назвали предварительную причину гибели женщины под колесами «Сапсана»

Предварительно причиной гибели человека, угодившего под «Сапсан» № 751 Петербург—Москва, стало нарушение правил поведения на ж/д путях. Об этом 4 сентября рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.





«По предварительной информации, человек нарушил правила поведения на железнодорожной инфраструктуре», — рассказали в ОЖД. По их данным, инцидент произошел в 8:30 на пешеходном переходе станции Завидово в Тверской области, который оборудован звуковой и световой сигнализацией.





На место происшествия вызвали бригаду медиков и полицию. Задержка поезда составила 12 минут.





В ОЖД призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте.





Как ранее писала «Фонтанка», «Сапсан» с брызгами крови на корпусе прибыл этим утром в Москву из Петербурга. По предварительным данным, под поезд попала женщина, которая погибла в результате полученных травм.