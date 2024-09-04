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Бизнес Microsoft начала ограничивать доступ к облачным продуктам для российских компаний

Microsoft начала ограничивать доступ к облачным продуктам для российских компаний

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3 комментария

Компания Microsoft начала ограничивать доступ к облачным продуктам для компаний, зарегистрированных в России. Как сообщает IT-компания Softline в своем Telegram-канале 4 сентября, с проблемой уже столкнулся ряд коммерческих организаций.

Российские клиенты Microsoft не могут получить доступ к Microsoft 365, Office 365, EMS и Teams. В августе корпорация предупредила компании в РФ об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 2 сентября.

«К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент, у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям», — сказано в сообщении Softline.

Ограничения не коснутся мультинациональных компаний, принадлежащих или контролируемых юридическими лицами за пределами России.

В марте этого года с заявлением о возможной приостановке доступа к облачным продуктам на территории РФ выступила не только компания Microsoft, но и платформа Amazon. Это решение было связано с европейскими санкциями. Новый пакет, который был принят в начале года, содержит ограничения в области поставок программного обеспечения для бизнес-аналитики.

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Комментарии
3
DEMOMON
4 сентября 2024, 12:39
Да и пёс с ним, с этим, Office 365. Как знал, не стал на эту шнягу "подписываться". А к чему ещё доступ запрещён?
276689045
4 сентября 2024, 13:09
Все слезли с облачных сервисов Microsoft еще в 2022-2023 гг. в РФ.
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