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    Microsoft ограничит доступ к облачным продуктам для российских компаний с сентября

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    Со 2 сентября компания Microsoft планирует ограничить доступ к облачным подпискам для компаний, зарегистрированных на территории России. Об этом 21 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение IT-компании «Софтлайн».

    Известно, что под ограничения не попадут мультинациональные компании, принадлежащие или контролируемые юридическими лицами за пределами РФ. У остальных юрлиц будет закрыт доступ к программе поставщика облачных решений (CSP) и Enterprise.

    Отмечается, что IT-компания «Софтлайн» планирует получить от Microsoft разъяснения и точный перечень продуктов, которые попадут под ограничения.

    К слову, в марте текущего года Microsoft и платформа Amazon уже заявляли, что хотят приостановить доступ к своим облачным продуктам на территории России с 20 марта. Решение американских корпораций напрямую связано с санкционной политикой западных стран в отношении России. Пакет санкций, который был принят в начале года, содержит ограничения в области поставок программного обеспечения для бизнес-аналитики.

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