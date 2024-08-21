Microsoft ограничит доступ к облачным продуктам для российских компаний с сентября

Со 2 сентября компания Microsoft планирует ограничить доступ к облачным подпискам для компаний, зарегистрированных на территории России. Об этом 21 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение IT-компании «Софтлайн».



Известно, что под ограничения не попадут мультинациональные компании, принадлежащие или контролируемые юридическими лицами за пределами РФ. У остальных юрлиц будет закрыт доступ к программе поставщика облачных решений (CSP) и Enterprise.

Отмечается, что IT-компания «Софтлайн» планирует получить от Microsoft разъяснения и точный перечень продуктов, которые попадут под ограничения.