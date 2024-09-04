В Выборгском районе поймали почти все выпавшие из грузовика бюллетени. Ветер унес всего 20 штук

На заседании петербургской избирательной комиссии её глава Максим Мейксин 4 сентября прокомментировал ситуацию с выпавшими из грузовика бланками бюллетеней, которые везли из типографии в избирком. О том, что листы с фамилиями кандидатов на муниципальных выборах в Парголово ветер разносит по Большому Сампсониевскому проспекту, «Фонтанке» 2 сентября сообщали читатели.



«Был испорчен замок закрывания борта. Вывалилась одна пачка. Бюллетени рассыпались. Члены комиссии собрали почти все. Но два десятка утрачены», — сказал Мейксин.