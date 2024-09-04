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    В Выборгском районе поймали почти все выпавшие из грузовика бюллетени. Ветер унес всего 20 штук

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    На заседании петербургской избирательной комиссии её глава Максим Мейксин 4 сентября прокомментировал ситуацию с выпавшими из грузовика бланками бюллетеней, которые везли из типографии в избирком. О том, что листы с фамилиями кандидатов на муниципальных выборах в Парголово ветер разносит по Большому Сампсониевскому проспекту, «Фонтанке» 2 сентября сообщали читатели.

    «Был испорчен замок закрывания борта. Вывалилась одна пачка. Бюллетени рассыпались. Члены комиссии собрали почти все. Но два десятка утрачены», — сказал Мейксин.

    Он назвал это неприятным инцидентом и добавил, что в комиссии всё зафиксировано. Сами бланки ещё не проштампованы, поэтому полноценными бюллетенями не являются.

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