Из грузовика на севере Петербурга выпали бюллетени. Ветер разносит фамилии кандидатов

Несколько десятков бюллетеней оказались на проезжей части Большого Сампсониевского проспекта днем 2 сентября. Судя по всему, они вывалились из грузовика, который их вез из типографии.
Читатели «Фонтанки», прочитавшие на разбросанных бумагах фамилии кандидатов-участников в Парголово, предположили, что выборы там наступили раньше срока.
В избирательной комиссии № 14 Выборгского района, которая организует выборы в Парголово, не смогли ответить на вопрос «Фонтанки» о потерявшихся бюллетенях. Собеседник в горизбиркоме отметил, что формально листы, напечатанные в типографии, еще бюллетенями не являются — на них нет печати избиркома. А значит, при желании злоупотребить находкой будет нельзя.
Будут ли допечатывать тираж, неизвестно.
Выборы в муниципальные советы состоятся в Петербурге 6, 7 и 8 сентября.