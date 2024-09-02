Из грузовика на севере Петербурга выпали бюллетени. Ветер разносит фамилии кандидатов

Несколько десятков бюллетеней оказались на проезжей части Большого Сампсониевского проспекта днем 2 сентября. Судя по всему, они вывалились из грузовика, который их вез из типографии.



Читатели «Фонтанки», прочитавшие на разбросанных бумагах фамилии кандидатов-участников в Парголово, предположили, что выборы там наступили раньше срока.