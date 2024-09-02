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    Из грузовика на севере Петербурга выпали бюллетени. Ветер разносит фамилии кандидатов

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    Несколько десятков бюллетеней оказались на проезжей части Большого Сампсониевского проспекта днем 2 сентября. Судя по всему, они вывалились из грузовика, который их вез из типографии.

    Читатели «Фонтанки», прочитавшие на разбросанных бумагах фамилии кандидатов-участников в Парголово, предположили, что выборы там наступили раньше срока.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ирина
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    В избирательной комиссии № 14 Выборгского района, которая организует выборы в Парголово, не смогли ответить на вопрос «Фонтанки» о потерявшихся бюллетенях. Собеседник в горизбиркоме отметил, что формально листы, напечатанные в типографии, еще бюллетенями не являются — на них нет печати избиркома. А значит, при желании злоупотребить находкой будет нельзя.

    Будут ли допечатывать тираж, неизвестно.

    Выборы в муниципальные советы состоятся в Петербурге 6, 7 и 8 сентября.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ирина

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