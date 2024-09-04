Обвиняемый в покушении на убийство Авраама Руссо просится на СВО вместе с десятком родственников

Второй отдел управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР прекратил уголовное преследование борца Тархана Эльдукаева по делу о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. У преступления истек срок давности, пишет 4 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Однако производство по второму делу продолжается. Эльдукаев продолжает находиться под стражей по делу о покушении на убийство Руссо в 2006 году. Но борец хочет избежать наказания и просится на специальную военную операцию.

По данным «Ъ», 2 сентября обвиняемый направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для заключения контракта с Вооруженными силами РФ. Причем Эльдукаев отмечает, что готов отправиться в зону спецопераций с десятком своих родственников и друзей. Единственное, что просит арестованный — вооружить его «отряд». Об экипировке он позаботится сам.

К слову, Тархана Эльдукаева заключили под стражу в октябре 2023 года. Тогда ему предъявили обвинения в похищении человека — статья 126 УК РФ, в покушении на убийство — часть 3 статьи 30, статья 105 УК РФ.

По материалам дела, зимой 2004 года владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов позвал Авраама Руссо в ресторан «Прага» в центре Москвы. Там хозяин «Черкизона», Эльдукаев и другие мужчины якобы избили Руссо и потребовали отменить все концерты и заключить контракт с Исмаиловым. Певец не соглашался, и его вывезли на дачу в подмосковную Апрелевку, где незаконно удерживали. В итоге Руссо согласился на условия Исмаилова, и исполнителя отпустили.