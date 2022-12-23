Переживший покушение Авраам Руссо получит миллион, его несостоявшиеся убийцы — 21 год в колонии на двоих

В Хамовническом суде Москвы огласили приговор по делу о покушении на певца Авраама Руссо, совершённом в августе 2006 года в столице. Из преступной цепочки, во главе которой следствие видит экс-владельца «Черкизона», в колонию едут двое.



Как сообщает столичная прокуратура 23 декабря, суд назначил таксисту Виталию Джуру и главе риелторского агентства Алексею Трясникову 9 и 12 лет строгого режима соответственно.



Михаил Дёмкин, выпустивший шесть пуль по автомобилю, в котором находились Руссо и охранник, умер восемь лет назад. Его уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию.

