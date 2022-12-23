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    Переживший покушение Авраам Руссо получит миллион, его несостоявшиеся убийцы — 21 год в колонии на двоих

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    В Хамовническом суде Москвы огласили приговор по делу о покушении на певца Авраама Руссо, совершённом в августе 2006 года в столице. Из преступной цепочки, во главе которой следствие видит экс-владельца «Черкизона», в колонию едут двое.

    Как сообщает столичная прокуратура 23 декабря, суд назначил таксисту Виталию Джуру и главе риелторского агентства Алексею Трясникову 9 и 12 лет строгого режима соответственно.

    Михаил Дёмкин, выпустивший шесть пуль по автомобилю, в котором находились Руссо и охранник, умер восемь лет назад. Его уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию.

    Трясников и Джура должны выплатить певцу 1 млн рублей. Коллегия присяжных единодушно признала их виновными в покушении на убийство, сами они свою причастность отрицают.

    По версии следствия, Авраама Руссо в 2006 году «заказал» предприниматель Тельман Исмаилов после того, как певец отказался от его покровительства.

    Исполнителей по его указанию искал личный охранник, который через неустановленных лиц нанял Демкина, Джуру и Трясникова. Согласно материалам дела, первый незаконно приобрёл автомат Калашникова и патроны, Трясников и Джура следили за артистом перед покушением.

    В Руссо и его охранника стреляли возле дома на Плющихе. Певец получил четыре ранения левого бедра и был госпитализирован. Киллер выбросил оружие и сбежал.

    Экс-владелец «Черкизона» Исмаилов получил убежище в Черногории. Он объявлен в международный розыск, расследование дела в отношении предпринимателя и других соучастников продолжается.

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