Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на Авраама Руссо. Киллер мёртв, заказчик скрылся

Коллегия присяжных признала троих подсудимых виновными в покушении на убийство певца Авраама Руссо и его охранника, совершённом 16 лет назад. Один из фигурантов до единодушного вердикта не дожил, предполагаемого заказчика не первый год пытаются достать из-за границы.
Вердикт 25 ноября огласили в Хамовническом районном суде Москвы. Как сообщает Следственный комитет, он был обвинительным и единогласным. Исполнителем преступления признали Михаила Дёмкина. Установлено, что он приобрел автомат и патроны и 19 августа 2006 года на Плющике расстрелял машину с Руссо и охранником. Четыре пули попали артисту в ногу, он был госпитализирован.
Дёмкина укрывали бывший таксист Виталий Джура и риелтор Алексей Трясников. Они же, по версии обвинения, следили за певцом, чтобы выяснить маршруты его передвижений.
«МК» пишет, что Джура и Трясников вину не признали. Последний заявил, что «на него вешают чушь». Дёмкин успел отсидеть и умер в 2014 году.
СК уверено, что все трое исполняли волю бывшего владельца «Черкизона» Тельмана Исмаилова, заказавшего убийство Авраама Руссо. Бизнесмену также вменяли похищение певца в 2004 году.
Исмаилов объявлен в международный розыск. Год назад стало известно, что он получил убежище в Черногории.
«Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается», — уточнили в СК.
Суд слушал дело Джуры, Трясникова и умершего Дёмкина с сентября, следующее заседание назначено на 6 декабря.