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    Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на Авраама Руссо. Киллер мёртв, заказчик скрылся

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    Коллегия присяжных признала троих подсудимых виновными в покушении на убийство певца Авраама Руссо и его охранника, совершённом 16 лет назад. Один из фигурантов до единодушного вердикта не дожил, предполагаемого заказчика не первый год пытаются достать из-за границы.

    Вердикт 25 ноября огласили в Хамовническом районном суде Москвы. Как сообщает Следственный комитет, он был обвинительным и единогласным. Исполнителем преступления признали Михаила Дёмкина. Установлено, что он приобрел автомат и патроны и 19 августа 2006 года на Плющике расстрелял машину с Руссо и охранником. Четыре пули попали артисту в ногу, он был госпитализирован.

    Дёмкина укрывали бывший таксист Виталий Джура и риелтор Алексей Трясников. Они же, по версии обвинения, следили за певцом, чтобы выяснить маршруты его передвижений.

    «МК» пишет, что Джура и Трясников вину не признали. Последний заявил, что «на него вешают чушь». Дёмкин успел отсидеть и умер в 2014 году.

    СК уверено, что все трое исполняли волю бывшего владельца «Черкизона» Тельмана Исмаилова, заказавшего убийство Авраама Руссо. Бизнесмену также вменяли похищение певца в 2004 году.

    Исмаилов объявлен в международный розыск. Год назад стало известно, что он получил убежище в Черногории.

    «Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается», — уточнили в СК.

    Суд слушал дело Джуры, Трясникова и умершего Дёмкина с сентября, следующее заседание назначено на 6 декабря.

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    Комментарии 1

    Свободу Лёхе!26 Ноя 2022 в 01:22
    Смутно себе представляю этого певца, а вот.. - Бориса Немцова.. - уже не так смутно, Лёху Навального - ещё яснее, Кара-Мурзу младшего - слабо, книга Старшего - под рукой лежит.., хотя и прочитано там мной.. - всего ничего и "300 лет тому назад"..) Про Ройзмана в застенках.. - вообще молчу! ) Года три назад, да что там - два года назад, их путал.. Ройзман.., Гозман..) Я не шучу! ) - Я вижу..) - Господи, неужели я так сильно изменился с тех пор?! ) - Даже, Знаю Причину! ) - Она - Публична? - Скажем так, она - индивидуальна но, это вовсе не значит, что этим невозможно.. поделиться! ) - Получается, что.. это, просто, мой личный опыт, моё восприятие.., мало ли.. - Луна на меня влияет?! ) - Не всё так просто! ) - Так, объясни! ) - Ты же - человек? - Надеюсь..) - Владеешь ли ты тем, что.. "ниже" человека? - Металлами и Сплавами, Растениями и Животными, полезными.. "ископаемыми"? - Да, или - нет?! ) - И, да, и.. - нет! ) - Как это? - Я умею с ними разговаривать на.. их языке и.. - ничего с них
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