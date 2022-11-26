Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на Авраама Руссо. Киллер мёртв, заказчик скрылся

Коллегия присяжных признала троих подсудимых виновными в покушении на убийство певца Авраама Руссо и его охранника, совершённом 16 лет назад. Один из фигурантов до единодушного вердикта не дожил, предполагаемого заказчика не первый год пытаются достать из-за границы.



Вердикт 25 ноября огласили в Хамовническом районном суде Москвы. Как сообщает Следственный комитет, он был обвинительным и единогласным. Исполнителем преступления признали Михаила Дёмкина. Установлено, что он приобрел автомат и патроны и 19 августа 2006 года на Плющике расстрелял машину с Руссо и охранником. Четыре пули попали артисту в ногу, он был госпитализирован.