Бунт после отказа в прививке у метро «Академическая» в Петербурге стал уголовным делом

Полиция Калининского района Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве после перформанса мужчины в красной клетчатой куртке у станции метро «Академическая». Об этом «Фонтанке» стало известно 4 сентября.



В понедельник нетрезвый гражданин решил, что ему во что бы то ни стало нужно вакцинироваться от гриппа. У метро как раз стояла машина, в которой делали прививки. Медсестра поликлиники № 57, поняв, что мужчина пьян, правомерно отказала ему в этой услуге. Тот отреагировал необычным образом — сначала стал плевать в сторону автомобиля и медиков, а затем принялся бросать в машину мусор. «Фонтанка» публиковала видео с камер.

