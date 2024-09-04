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    Бунт после отказа в прививке у метро «Академическая» в Петербурге стал уголовным делом

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    Полиция Калининского района Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве после перформанса мужчины в красной клетчатой куртке у станции метро «Академическая». Об этом «Фонтанке» стало известно 4 сентября.

    В понедельник нетрезвый гражданин решил, что ему во что бы то ни стало нужно вакцинироваться от гриппа. У метро как раз стояла машина, в которой делали прививки. Медсестра поликлиники № 57, поняв, что мужчина пьян, правомерно отказала ему в этой услуге. Тот отреагировал необычным образом — сначала стал плевать в сторону автомобиля и медиков, а затем принялся бросать в машину мусор. «Фонтанка» публиковала видео с камер.

    После нескольких бросков мужчина ретировался. Камера запечатлела, как он заводит знакомство с прохожими недалеко от места происшествия.

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