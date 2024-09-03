Полчаса из жизни полыхающего автобуса в Невском районе. Посмотрите, как пожарные тушили общественный транспорт

На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге 3 сентября загорелся экскурсионный автобус. Пожар был потушен через полчаса после вызова МЧС. В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры того, как пожарные ликвидируют открытое пламя среди бесконечного потока машин.
читатель «Фонтанки»
На видеозаписи можно заметить, как дымящийся автобус остановился перед светофором, а серый дым начал сменяться черным. Транспортное средство охватило пламя, и вскоре к автобусу подъехали две машины пожарных. Специалисты вытащили пожарные рукава и стали заливать огонь водой. В этот момент справа и слева от спасателей и полыхающего автобуса не прекращалась жизнь. Автомобилисты как ни в чем не бывало ехали по своим делам, изредка притормаживая, чтобы рассмотреть яркое зрелище.
К слову, к тушению экскурсионного автобуса YUTONG были привлечены