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    Полчаса из жизни полыхающего автобуса в Невском районе. Посмотрите, как пожарные тушили общественный транспорт

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    На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге 3 сентября загорелся экскурсионный автобус. Пожар был потушен через полчаса после вызова МЧС. В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры того, как пожарные ликвидируют открытое пламя среди бесконечного потока машин.

    читатель «Фонтанки»

    На видеозаписи можно заметить, как дымящийся автобус остановился перед светофором, а серый дым начал сменяться черным. Транспортное средство охватило пламя, и вскоре к автобусу подъехали две машины пожарных. Специалисты вытащили пожарные рукава и стали заливать огонь водой. В этот момент справа и слева от спасателей и полыхающего автобуса не прекращалась жизнь. Автомобилисты как ни в чем не бывало ехали по своим делам, изредка притормаживая, чтобы рассмотреть яркое зрелище.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    К слову, к тушению экскурсионного автобуса YUTONG были привлечены 10 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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