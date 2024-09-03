Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+28°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

0 м/c,

штиль.

 770мм 38%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Рейтинги «Фонтанки»
Общество В Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на 3 миллиарда рублей. Задержаны трое подозреваемых

В Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на 3 миллиарда рублей. Задержаны трое подозреваемых

8 444
6 комментариев

В Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на сумму порядка 3 миллиардов рублей: об этом вечером 3 сентября сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники похитили имущество с той части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческого предприятия. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны трое человек — их всех заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ирина Волк Крым Кража Цементный завод
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Рострелли
3 сентября 2024, 20:14
Ну а для чего еще Крымнаш делали?
pgrad
3 сентября 2024, 20:47
Регионы новые, а воруют как свои старые... С чего бы это?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Новости компаний
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
Новости компаний
«Ростелеком» заменил устаревшие сети связи для почти 10 тысяч семей в Кронштадте
3 сентября, 15:53
ТОП 5
Новости компаний
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового проекта в Казани
3 сентября, 16:50
«КВС» открыла продажи в новом квартале жилого комплекса «Ясно.Янино»
3 сентября, 16:30
«Ростелеком» заменил устаревшие сети связи для почти 10 тысяч семей в Кронштадте
3 сентября, 15:53
Первое лето в Соседском центре «КВС» подошло к концу
3 сентября, 15:40
Волонтеры Setl Group присоединились к мероприятию «Собери ребенка в школу»
3 сентября, 15:30
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30