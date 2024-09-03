В Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на 3 миллиарда рублей. Задержаны трое подозреваемых

В Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на сумму порядка 3 миллиардов рублей: об этом вечером 3 сентября сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники похитили имущество с той части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческого предприятия. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны трое человек — их всех заключили под стражу.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.