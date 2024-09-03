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Происшествия Бастрыкин снова требует возбудить дело о сексуальном насилии над 10-летней в Мурино. Подозреваемому 12 лет

Бастрыкин снова требует возбудить дело о сексуальном насилии над 10-летней в Мурино. Подозреваемому 12 лет

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6 комментариев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело против 12-летнего подростка, подозреваемого в изнасиловании ребенка в Мурино. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба СК. Ранее Бастрыкин уже требовал возбуждения, но решение отменила прокуратура.

Глава СК вновь озвучил требование о возбуждении уголовного дела о сексуальном насилии над 10-летней на совещании по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами. Известно, что дело было отменено заместителем Всеволожского городского прокурора Татьяной Левиненок из-за возраста подозреваемого. Уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает с 14 лет, а мальчику было 12.

О надругательстве над десятилетней девочкой стало известно 28 августа. 12-летний уроженец Таджикистана познакомился с малышкой на улице, а затем пошел с ней в один из подъездов. Там он якобы совершил с ней половой акт. Сама девочка рассказала маме, что «какой-то мальчик с ней сделал секс». Тогда делом сразу же заинтересовался Бастрыкин.

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Комментарии
6
Ипсилон Ц
3 сентября 2024, 19:53
согласен.. лицо подотчётно родителям в тюрьму едут они
Антишерсть
3 сентября 2024, 20:03
Маленькую шерсть неплохо было бы познакомить с бутылкой.
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