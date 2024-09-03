В Россию впервые разрешили привозить пиво из Северной Кореи. Его будут продавать дешевле, чем оно стоит в КНДР

Компания «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре получила разрешение Росаккредитации на ввоз в Россию пива, изготовленного в КНДР. Северокорейское пиво в Россию разрешили ввезти впервые, отмечает 3 сентября РБК-вино.

Светлое фильтрованное пиво под наименованиями XINBALU 1999 и «Станция Харбин», произведенное компанией Heilongjiang Quanrun Beer Co, задекларировано как серийная продукция, что позволяет ввозить его неоднократно. Компания-импортер «Востокбиртрейд» была зарегистрирована в июне 2024 года для оптовой торговли пивом.

По словам Игоря Хавского, главы рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции, северокорейское пиво может быть востребовано на Дальнем Востоке или в корейских ресторанах, но, скорее всего, это будут «локальные, нишевые продажи».

По данным Daily NK, экспорт пива для Северной Кореи — один из способов привлечения в страну валюты. Согласно информации издания, правительство КНДР распорядилось поставлять пиво на экспорт дешевле, чем оно продается внутри страны.



«Цель экспорта — создать впечатление у иностранцев, что северокорейское пиво дешевое и вкусное, и постепенно увеличить валютные поступления за этот счет», — сообщил собеседник издания.

