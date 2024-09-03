На Пхукете обнаружен труп туриста из России. На его теле — следы пыток, трое его детей пропали без вести

Труп туриста из России со следами пыток обнаружен на острове Пхукет в Таиланде. Об этом стало известно
По данным предварительного следствия, погибший — 27-летний Илья Орлов. Он прибыл в королевство
Причиной смерти могло стать разбойное нападение. Россиянин скончался от полученных ран, после чего его труп был выброшен в придорожную канаву возле пляжа Карон. Об обнаружении тела лейтенант полиции Пирават Йодтор, заместитель суперинтенданта полицейского участка Карон, был уведомлен «добропорядочным гражданином».
Тело мужчины было найдено лежащим лицом вверх, без рубашки. На сгибе левой руки — серьезная рана. На левой и правой руках — порезы острыми предметами, длинные раны с обеих сторон, обнажающие сухожилия и кости. На правом ухе также была еще одна серьезная рана, — предположительно, по этой области били каким-то твердым предметом, пока тот не сломался.
По данным Channel 8, в вещах Орлова был найден и второй паспорт, принадлежащий молодой женщине. Это могла быть подруга погибшего. Ее сейчас разыскивают вместе с тремя детьми Ильи Орлова, которые отправились с ним в Таиланд и пропали без вести.
Следов борьбы рядом обнаружено не было. Орлов был мертв как минимум