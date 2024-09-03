На Пхукете обнаружен труп туриста из России. На его теле — следы пыток, трое его детей пропали без вести

Труп туриста из России со следами пыток обнаружен на острове Пхукет в Таиланде. Об этом стало известно 3 сентября из материала Channel 8 .

По данным предварительного следствия, погибший — 27-летний Илья Орлов. Он прибыл в королевство 24 апреля 2024 года в составе группы, о чем свидетельствуют документы, найденные в его вещах.

Причиной смерти могло стать разбойное нападение. Россиянин скончался от полученных ран, после чего его труп был выброшен в придорожную канаву возле пляжа Карон. Об обнаружении тела лейтенант полиции Пирават Йодтор, заместитель суперинтенданта полицейского участка Карон, был уведомлен «добропорядочным гражданином».

