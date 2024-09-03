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Общество СК обвинил в получении взятки еще трех бывших сотрудников компании Минобороны РФ. На всех им передали 13 млн рублей

СК обвинил в получении взятки еще трех бывших сотрудников компании Минобороны РФ. На всех им передали 13 млн рублей

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11 комментариев

Следственный комитет обвинил в получении взятки и превышении должностных полномочий еще трех бывших сотрудников «Военно-строительной компании» (ВСК) Минобороны РФ.

Как сообщила 3 сентября пресс-служба военных следственных органов СК РФ, речь идет о бывших заместителе руководителя департамента строительства Сергее Горском, руководителе строительного управления по Западному военному округу Максиме Головкове и руководителе проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрии Сюртукове.

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы получили более 13 млн рублей в качестве взятки за отказ ликвидировать нарушения при строительстве, а также за согласование заявок на авансирование работ. Кроме того, деньги им передали за общее покровительство и попустительство по службе. Как отметили в ведомстве, подрядчик получил необоснованный аванс в размере более 1,3 млрд рублей.

Ранее суд арестовал другого фигуранта — бывшего директора ВСК Андрея Белкова. Ему вменяют аферу с томографом.

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Комментарии
11
Рострелли
3 сентября 2024, 18:01
Как в МО субординация поставлена. Все по иерархии. Вверху сотни миллионов, в середине десятки, нижнее звено просто миллионы тырит. Четко по рангу.
282062675
3 сентября 2024, 17:45
Ну что за семечки в кулечке?
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