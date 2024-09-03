СК обвинил в получении взятки еще трех бывших сотрудников компании Минобороны РФ. На всех им передали 13 млн рублей

Следственный комитет обвинил в получении взятки и превышении должностных полномочий еще трех бывших сотрудников «Военно-строительной компании» (ВСК) Минобороны РФ.



Как сообщила 3 сентября пресс-служба военных следственных органов СК РФ, речь идет о бывших заместителе руководителя департамента строительства Сергее Горском, руководителе строительного управления по Западному военному округу Максиме Головкове и руководителе проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрии Сюртукове.



По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы получили более 13 млн рублей в качестве взятки за отказ ликвидировать нарушения при строительстве, а также за согласование заявок на авансирование работ. Кроме того, деньги им передали за общее покровительство и попустительство по службе. Как отметили в ведомстве, подрядчик получил необоснованный аванс в размере более 1,3 млрд рублей.



Ранее суд арестовал другого фигуранта — бывшего директора ВСК Андрея Белкова. Ему вменяют аферу с томографом.

