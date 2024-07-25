Суд арестовал уже бывшего директора компании Минобороны Белкова

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего директора «Военно-строительной компании» Минобороны Андрея Белкова. Ему вменили аферу с томографом.
Об аресте уволенного директора 5 июля сообщает «Коммерсантъ». Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Как сообщалось накануне, Белков якобы купил томограф по завышенной цене. Покупка имела отношение к другой компании министерства, в которой Белков раньше работал, — ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам».