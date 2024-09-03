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Недвижимость Финансы На рынке кредитования началось «похолодание» — август показал снижение на треть, а по итогам года продажи уменьшатся на 9%

На рынке кредитования началось «похолодание» — август показал снижение на треть, а по итогам года продажи уменьшатся на 9%

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В августе 2024 года россияне взяли в кредит 1,2 трлн рублей, что на треть меньше, чем в августе прошлого года. Охлаждение продолжится, и выдача розничных кредитов сократится на 9,3%, такой прогноз озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках ВЭФ-2024.

Всего за 8 месяцев физлица оформили кредитов на 9,8 трлн рублей, что на 5,4% меньше, чем за январь — август 2023 года. Рынок продолжит сокращаться, прогнозирует Георгий Горшков, и в сентябре — декабре снижение к аналогичному периоду прошлого года составит более 15%. В целом же по итогам года продажи будут меньше на 9,3% и составят около 14,7 трлн рублей. При этом объем ипотеки сократится на 35%: общий объем жилищного кредитования может составить 5,1 трлн рублей. При этом раньше прогнозировалось падение до 4,6 трлн рублей. А вот 2,5 трлн рублей выданных автокредитов станут рекордом для российского рынка. Общий портфель кредитов физлиц на российском рынке может достигнуть 40,6 трлн рублей, показав рост на 16% к 2023 году.

«Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16 до примерно 9%, — заявил Георгий Горшков. — Небольшая "оттепель" связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций семейной программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по "охлаждению" рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится».

Улучшил ВТБ и прогноз по ипотеке с учетом адаптации к новым условиям. По предварительным оценкам банка, в августе, как и в июле, было выдано 355 млрд рублей ипотеки. Это связано с укреплением позиций семейной ипотеки: если в первом полугодии она занимала в среднем 36% от общего объема сделок, то по итогам августа ее доля может превысить 44%, а в декабре достичь половины. Несмотря на высокие рыночные ставки по ипотеке, доля рыночных программ выросла до 48%.

Выросла доля рыночных программ. По итогам августа на них пришлось 48% от всего объема ипотечных сделок в России (весной 2022 года она занимала в среднем четверть). Такие результаты возможны даже при рекордно высоких ставках, которые уже 9 месяцев превышают 15% в среднем по рынку. Учитывая риторику ЦБ, снижение ключевой ставки, а за ней — и ставок по кредитам может начаться только в следующем году.

«На спрос в ипотеке давят экстравысокие ставки, сокращение господдержки и дополнительные меры регулятора по "охлаждению" рынка, — отметил Георгий Горшков, — С одной стороны, доступность жилищного кредитования снизилась, с другой — покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей, переезде в другой город. Мы видим, что рынок поддержала семейная ипотека, которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется. Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 трлн рублей, но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой». Таким образом, ожидается, что результат 2024 года по выдаче ипотеки будет сопоставим с показателями 2022 года.

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