Дети станцевали Путину, а он рассказал, как провел время в Монголии

Президент РФ Владимир Путин побывал на занятии по хореографии у учеников начальной школы Улан-Баторского филиала Российского экономического университета имени Плеханова в Монголии. Дети станцевали президенту, а он рассказал им, как провел время в стране.

Источник: kremlin.ru

Танцевали воспитанницы школы под «Ягоду малинку», а после спросили Путина, можно ли с ним сфотографироваться, сообщила пресс-служба Кремля.



«Хороший вопрос», — ответил президент РФ.



Президент также рассказал о том, как проводит время в Монголии. Из ответа дети узнали, что, встав с утра пораньше, Путин встретился с президентом этой страны Ухнагийном Хурэлсухом, премьер-министром и главой парламента, после чего возложил цветы к памятнику Жукову. В течение всего дня глава РФ очень часто говорил об общей истории России и Монголии с коллегами.



В этой стране президент РФ находится с двухдневным государственным визитом. С монгольским коллегой Путин обсудил двусторонние отношения, экономику, прокладку газопровода, культуру и спорт.

