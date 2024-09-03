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Политика Дети станцевали Путину, а он рассказал, как провел время в Монголии

Дети станцевали Путину, а он рассказал, как провел время в Монголии

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36 комментариев

Президент РФ Владимир Путин побывал на занятии по хореографии у учеников начальной школы Улан-Баторского филиала Российского экономического университета имени Плеханова в Монголии. Дети станцевали президенту, а он рассказал им, как провел время в стране.

Танцевали воспитанницы школы под «Ягоду малинку», а после спросили Путина, можно ли с ним сфотографироваться, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хороший вопрос», — ответил президент РФ.

Президент также рассказал о том, как проводит время в Монголии. Из ответа дети узнали, что, встав с утра пораньше, Путин встретился с президентом этой страны Ухнагийном Хурэлсухом, премьер-министром и главой парламента, после чего возложил цветы к памятнику Жукову. В течение всего дня глава РФ очень часто говорил об общей истории России и Монголии с коллегами.

В этой стране президент РФ находится с двухдневным государственным визитом. С монгольским коллегой Путин обсудил двусторонние отношения, экономику, прокладку газопровода, культуру и спорт.

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Комментарии
36
Veronica
3 сентября 2024, 16:23
А не хочет детям из Курска и Белгорода внимание уделить!?
Cashmare
3 сентября 2024, 16:54
в животики всех перецеловал? кошкавидсзади нарисовал?
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