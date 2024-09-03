СК: количество криминальных проявлений среди трудовых мигрантов выросло почти на 70 процентов

Число криминальных проявлений трудовых мигрантов в России возросло на 69 %, пишет 3 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В Москве в режиме видеосвязи прошло оперативное совещание в Следственном комитете с участием председателя Александра Бастрыкина. В ведомстве обсудили результаты работы следственных органов по расследованию преступлений, совершенных мигрантами.

В 2024 году было совершено 23 847 криминальных деяний. Число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12 % (с 4 390 до 4 935). В три раза увеличилось число преступлений, которые совершили незаконно находящиеся в России иностранцы.

На 69 % увеличилось число криминальных проявлений среди иностранцев, которые приехали в РФ на заработки. «Нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов», — подчёркивают в пресс-службе СК.

Летом в СК сообщили, что число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в РФ в 2024 году, выросло на 55 %. Александр Бастрыкин при этом заявлял, что в России нет миграционной политики.