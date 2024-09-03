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    Из пропавшего с радаров в Приангарье вертолета эвакуировали шесть человек. Возбуждено дело

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    На борту вертолета Ми-171 (модификация Ми-8), совершившего аварийную посадку в Иркутской области, находились шесть человек. Все они эвакуированы, сообщили в телеграм-канале «Представитель Росавиации» 3 сентября.

    «Поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации со спасателями подведомственного агентству ФКУ «Иркутская РПСБ» в 13:25 МСК вылетело с места авиационного события в Иркутск», — говорится в сообщении.

    На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и два пассажира. По предварительным данным, в результате ЧП два человека оказались травмированы.

    «Заказали две кареты скорой помощи», — указал начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер, передает ТАСС.

    По факту жесткой посадки вертолета возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Случившееся квалифицировали по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Напомним, вертолет авиакомпании «Байкал-Аэро» следовал по маршруту Иркутск — Орлик, вылет состоялся в 9:30 утра по московскому времени. Связь с экипажем была прервана на границе с Бурятией.

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