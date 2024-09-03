Из пропавшего с радаров в Приангарье вертолета эвакуировали шесть человек. Возбуждено дело

На борту вертолета Ми-171 (модификация Ми-8), совершившего аварийную посадку в Иркутской области, находились шесть человек. Все они эвакуированы, сообщили в телеграм-канале «Представитель Росавиации» 3 сентября.



«Поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации со спасателями подведомственного агентству ФКУ «Иркутская РПСБ» в 13:25 МСК вылетело с места авиационного события в Иркутск», — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и два пассажира. По предварительным данным, в результате ЧП два человека оказались травмированы.