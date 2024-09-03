Вертолетная площадка вместо школы. О чем плачут владельцы апартаментов бизнес-класса в Петербурге

Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Строительство новой дороги, которая свяжет Приморский район с Выборгским, доставляет немало головной боли жильцам бизнес-поселка «Лахта Парк». «Фонтанка» заглянула в коммунальное закулисье апартаментов стоимостью от 25 миллионов рублей и выяснила, что проблем там может оказаться не меньше, чем у жильцов обычных ЖК.

Маршрутка за 150 рублей Первое, с чем сталкиваются жильцы «Лахта Парка», — отсутствие прописки, поскольку дома в ЖК — это апартаменты со статусом «нежилые помещения». То есть это все равно что поселиться в офисе или гостинице. Плати ипотеку, влезай в кредит, обустраивайся по своему вкусу, но жилье это коммерческое, не включенное в жилищный фонд. Как и любой молодой рынок, апартаменты еще не обзавелись достаточным количеством законов, регулирующих его деятельность, и вопрос с пропиской пока висит в воздухе для обитателей такого вида жилья в любом ЖК.



Как следствие, требования к созданию социальной инфраструктуры тут тоже не такие высокие, как в жилищном строительстве. И это — другая печаль жильцов.

— У нас есть вертолетная площадка — пожалуйста. А таких габаритов, чтобы были школа и садик, у нашей территории нет, — рассказала владелица одной из квартир в ЖК.

То же касается и медицинского обслуживания: своей поликлиники нет и каждый приписывается туда, куда может добраться.

Добираться до комплекса тоже отдельный вид испытаний — городской транспорт в ЖК не ходит, и без автомобиля там делать совершенно нечего. Если только не прельщает перспектива получасовых пеших прогулок до ближайшей остановки. Правда, есть еще «трансфер» от УК — маршрутка, которая ходит, по словам местных, один раз в полчаса. Но только не летом.



— На время летних каникул мы трансфер отменяли, — подтвердили в управляющей компании.

С наступлением нового учебного года трансфер возобновили. Одна поездка обходится в 150 рублей. При 5-дневном рабочем графике только на поездки в маршрутке придется выделить из бюджета 6 тысяч рублей.

«Стеречь, как шавкам» Даже наличие своего автомобиля не гарант спокойной жизни в ЖК. Еще один ежедневный аттракцион жителей — битва за парковку, которую каждый машиновладелец выигрывает как умеет.

— Объясните, почему мне и моему супругу приходилось, как шавкам, стеречь наше парковочное место? На которое вставали люди, которые не имеют к нему никакого отношения? И в ответ я слышала лишь блеяние управляющих и юристов. В итоге нам пришлось вкручивать уродский ядовито-оранжевый блокиратор, чтобы муж после работы не раскачивал чужие капоты, — негодовала в 2020 году Татьяна.



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Судя по ответу управляющей компании, сегодня с дополнительными парковочными местами ничего так и не придумали.

— У нас две парковки — одна на въезде, другая — на выезде, — рассказали в УК.

Собственно, понятно, что в рамках 17 гектаров земли, где разместились 18 многоквартирных домов, 50 сити-вилл и 10 коттеджей с участками, воткнуть дополнительные машино-места просто некуда.



«Мы против колхоза» Еще одна печаль, с которой сложно смириться после обычного жилья, — превратить балкон в кладовку не выйдет. Во-первых, потребуется разрешение УК на остекление. А во-вторых, трансформации зоны любования природой в хламник активно препятствуют сами соседи. То же касается велосипедов и колясок у подъезда.

— Если вещи на балконе кто-то разместит, конечно, нас будут бить. Соседи начнут сразу в чате ругаться: «Что это такое, что за колхоз!» То есть мы стараемся, чтобы колхоз не разводили. Приходится в чатах ругаться. Вот у нас слишком много велосипедов в парадной — это некрасиво, — считает жительница «Лахта Парка».



Накликать на себя гнев домового чата могут и владельцы собак: горе тому, кто осмелился не убрать продукты жизнедеятельности за своим питомцем. А также новенькие, кто по незнанию местных негласных законов опрометчиво громко радуется жизни в ЖК.



Коммуналка — 20 тысяч Смешно рассуждать о каких-то 6 тысячах в месяц на маршрутку, когда даже студии на 25 «квадратов» дешевле 6,4 миллиона здесь не найти, а ценник на «двушки» (70 кв. м) подбирается к 25 миллионам рублей.

Еще веселее становится, когда наступает пора платить за коммунальные услуги.

«Летом коммуналка обходится в 10 тысяч, зимой — 17–18. Но я дома редко бываю», — поделилась владелица трехкомнатных апартаментов площадью 80 квадратных метров.

«В январе за квартиру 60 м пришла коммуналка 20 тысяч. Людям, у которых 100 метров, — 35 тысяч рублей», — писала Софья в отзывах в феврале этого года.



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Как объясняют жильцы, основная часть коммунальных расходов складывается из содержания придомовых территорий.

Судя по квитанции, которой поделилась на форуме собственница 280-метрового коттеджа Татьяна (правда, за 2020 год, но вычислить соотношение позволяет), на долю эксплуатационных услуг (содержание, вывоз мусора и т. п.) пришлось 52% от всего платежа.

Снега нет в связи с плюсовой температурой Больше всего нареканий жильцов сыплется на голову управляющей компании. Граждане подразумевают, что за такие суммы можно и поусердствовать и содержать территорию в состоянии конфетки. УК же, судя по количеству жалоб жильцов в администрацию Приморского района, так не считает.



На некачественную уборку снега местный активист Сергей жаловался за эту зиму четыре раза.

«Дорога не чистится, до бордюрного камня по одному метру с обеих сторон. Проезд сужен, также, согласно утвержденному плану планировки территории, дорога предназначена для движения пешеходов, вместо выделенной зоны на всем протяжении сугроб снега. Не убирается от слова совсем. В комплексе функционирует спа-комплекс, общая проходимость людей порядка 1,5 тысячи человек в сутки. Это все выглядит небезопасно», — гневался Сергей 6 декабря.



Реакция на его негодование достойна анекдота — районная администрация ответила Сергею 1 апреля. «В ответ на ваше обращение сообщаем, что снег и наледь отсутствуют в связи с уборкой территории, а также с наступлением плюсовой температуры», — рапортовали там.



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Обильно разросшийся борщевик, на который внимание УК Людмила обратила в мае, так администрацию и не заинтересовал.

«За пределами поселка Лахта Парк, Новая улица, растет борщевик на большой территории. Прошу произвести покос или примените другой более эффективный способ. Это длится несколько лет, и ситуация меняется слабо», — писала жалобу Людмила.

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Судя по статусу документа, решение Людмиле должны были озвучить до 17 июня, но его до сих пор так и нет. Собственно, и проблемы скоро не будет — под снегом-то борщевик не видно.



Крысы ходят, как у себя дома История борьбы с крысами и вовсе превратилась в многолетнюю сагу, которая к тому же осталась с открытым финалом. Первые сигналы о нашествии грызунов жильцы посылали в администрацию еще в 2019 году.

«Редкий вывоз мусора, ветер, крысы, вороны разносят по всей территории мусор», — отмечала в середине ноября Ирина.

Буквально через пять дней ей ответили, что мусор вывезли, но про борьбу с грызунами не было сказано ни слова.



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К февралю 2022 года, видимо, стало совсем невмоготу, и жильцы потребовали провести в ЖК дератизацию.



«В комплексе «Лахта Парк» развелось много крыс! Много следов на снегу, они ходят по улицам, как у себя дома», — писал Сергей.



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К концу июня того же года УК рапортовала начальству в администрации района, что на территории ЖК установлены мышеловки и крысоловки, мусор убирается ежедневно и проблемы вроде как и нет. От себя районные власти добавили, что раскидывать препараты для борьбы с крысами на общедоступной территории запрещают правила санэпиднадзора, и единственное доступное средство — не допускать на территории завалов бытовых отходов и мусора. Но даже уборки этого самого мусора жильцам приходится добиваться ручным управлением, применяя административный рычаг.



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Трудно сказать, на что будут жаловаться жильцы «Лахта Парка», когда закончится строительство новой дороги от Приморского проспекта до Левашово, которая пройдет прямо через поселок. Но прямо сейчас в комплексе продают больше 30 квартир. А в соседнем «Северном Версале» всего одно объявление о продаже.



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Горести ЖК изучала Наталья Вязовкина,

«Фонтанка.ру»

