    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, ю-в

    770мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90eur99.26

    Столкновение подростка на мотоцикле с машиной ГИБДД в Ленобласти стало уголовным делом

    3067
    2 комментария

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту серьезной аварии, случившейся накануне вечером в Ломоносовском районе Ленобласти. Подросток пострадал в ДТП с участием машины полиции.

    По данным следствия, 2 сентября на дороге Ропша — Марьино столкнулись мотоцикл под управлением 16-летнего подростка, автомобиль ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району и еще одна машина, сообщает 3 сентября пресс-служба СК РФ по Ленобласти. Ранее сообщалось, что подросток, по предварительным данным, стал обгонять машину ДПС, но не справился с управлением и вылетел из мотоцикла.

    В результате юный мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему оказывают медицинскую помощь. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»). Следствие также даст оценку действиям тех, кто допустил подростка к управлению транспортным средством, и деятельности соответствующих органов системы профилактики.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП с детьмиДТП с полициейДТП с мотоциклом
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close