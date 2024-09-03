Столкновение подростка на мотоцикле с машиной ГИБДД в Ленобласти стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту серьезной аварии, случившейся накануне вечером в Ломоносовском районе Ленобласти. Подросток пострадал в ДТП с участием машины полиции.
По данным следствия, 2 сентября на дороге Ропша — Марьино столкнулись мотоцикл под управлением 16-летнего подростка, автомобиль ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району и еще одна машина, сообщает 3 сентября пресс-служба СК РФ по Ленобласти. Ранее сообщалось, что подросток, по предварительным данным, стал обгонять машину ДПС, но не справился с управлением и вылетел из мотоцикла.
В результате юный мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему оказывают медицинскую помощь. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»). Следствие также даст оценку действиям тех, кто допустил подростка к управлению транспортным средством, и деятельности соответствующих органов системы профилактики.