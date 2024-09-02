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Происшествия В Ропше подросток на мотоцикле устроил догонялки с полицией. Теперь его спасают врачи

В Ропше подросток на мотоцикле устроил догонялки с полицией. Теперь его спасают врачи

2 040
6 комментариев

Попытка обогнать машину патрульно-постовой службы полиции чуть не закончилась трагедией для подростка на мотоцикле. О произошедшем ДТП на Ропшинском шоссе 2 сентября стало известно «Фонтанке» от читателя и правоохранительных органов.

По предварительным данным, 16-летний подросток пошел на обгон полицейской машины, не справился с управлением и вылетел из мотоцикла. Его срочно госпитализировали, медики оценили состояние его здоровья как тяжелое.

На двери полицейского автомобиля вмятина. Водители на «Яндекс Картах» сообщали о том, что проехать мимо места происшествия не представлялось возможным.

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Комментарии
6
282534295
3 сентября 2024, 00:45
Да, в конце 70-х гаишники любили пацанов на мопедах гонять - многие калечились.
В д. Гадюкино - дожди.
2 сентября 2024, 23:45
Или гаишники наконец-то вспомнили конец 80-х начало 90-х, когда просто рокеров с дороги машинами сталкивали и вообще не парились, что там с ним? Хорошее было время - никаких видосов. )
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