В Ропше подросток на мотоцикле устроил догонялки с полицией. Теперь его спасают врачи

Попытка обогнать машину патрульно-постовой службы полиции чуть не закончилась трагедией для подростка на мотоцикле. О произошедшем ДТП на Ропшинском шоссе 2 сентября стало известно «Фонтанке» от читателя и правоохранительных органов.

Источник: читатель «Фонтанки»

По предварительным данным, 16-летний подросток пошел на обгон полицейской машины, не справился с управлением и вылетел из мотоцикла. Его срочно госпитализировали, медики оценили состояние его здоровья как тяжелое.

Источник: Яндекс Карты







На двери полицейского автомобиля вмятина. Водители на «Яндекс Картах» сообщали о том, что проехать мимо места происшествия не представлялось возможным.