Путин в Монголии расположился в юрте. Посмотрите на его автограф

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Утром 3 сентября в Улан-Баторе на площади Сухэ-Батора выстроился почётный караул и кавалерийский почётный эскорт, передаёт Кремль в своем телеграм-канале.
Перед началом переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Владимир Путин оставил запись в Книге почетных гостей.
Затем в Государственном дворце началась встреча президентов. Она проходит в юрте, расположенной внутри дворца и оборудованной с учётом традиций и символов монголов.
Официальный визит российского лидера в Монголию проходит по приглашению монгольского президента Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего развития отношений России и Монголии, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, подписать ряд двусторонних документов. Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Красной армии и Монгольской народно-революционной армии над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Накануне было опубликовано интервью Путина монгольской газете «Оноодор».