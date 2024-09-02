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Происшествия Кортеж кандидата в вице-президенты от Камалы Харрис попал в ДТП в штате Висконсин

Кортеж кандидата в вице-президенты от Камалы Харрис попал в ДТП в штате Висконсин

1 963
14 комментариев

Несколько автомобилей из кортежа Тима Уолца — кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис — попали в аварию в городе Милуоки в штате Висконсин. Тим Уолц направлялся на мероприятие в честь Дня труда, пишет 2 сентября Associated Press.

Автомобиль самого политика в аварию не попал и он не пострадал. Уолц позднее уточнил, что несколько человек получили незначительные травмы и их жизням ничего не угрожает. После ДТП с ним созвонился президент США Джо Байден.

17 августа в этом же городе совершил экстренную посадку самолет его соперника — напарника Трампа Джея Вэнса. Пилот сообщил, что произошла неисправность с уплотнителем двери.

Камала Харрис была выдвинута кандидатом в президенты Соединенных Штатов 6 августа. Ее соперником будет экс-президент США Дональд Трамп. Их дебаты должны пройти 10 сентября. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

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Комментарии
14
Заливщик голосовых планок
3 сентября 2024, 00:24
Вот отсталые! Даже дороги не перекрывают за полдня до проезда правящей тусовки!
В д. Гадюкино - дожди.
3 сентября 2024, 00:05
Совсем загнили.
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