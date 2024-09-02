Кортеж кандидата в вице-президенты от Камалы Харрис попал в ДТП в штате Висконсин

Несколько автомобилей из кортежа Тима Уолца — кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис — попали в аварию в городе Милуоки в штате Висконсин. Тим Уолц направлялся на мероприятие в честь Дня труда, пишет 2 сентября Associated Press.



Автомобиль самого политика в аварию не попал и он не пострадал. Уолц позднее уточнил, что несколько человек получили незначительные травмы и их жизням ничего не угрожает. После ДТП с ним созвонился президент США Джо Байден.



17 августа в этом же городе совершил экстренную посадку самолет его соперника — напарника Трампа Джея Вэнса. Пилот сообщил, что произошла неисправность с уплотнителем двери.



Камала Харрис была выдвинута кандидатом в президенты Соединенных Штатов 6 августа. Ее соперником будет экс-президент США Дональд Трамп. Их дебаты должны пройти 10 сентября. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

