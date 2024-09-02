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Происшествия В Крыму женщина услышала приговор за убийство новорожденного ребенка, которого выбросила в выгребную яму туалета

В Крыму женщина услышала приговор за убийство новорожденного ребенка, которого выбросила в выгребную яму туалета

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7 комментариев

Жительница Крыма услышала приговор по делу об убийстве своего новорождённого ребенка (статья 106 УК РФ). Младенца она выбросила в уличный туалет. Подробности 2 сентября сообщает республиканский Следственный комитет.

Установлено, что 17 мая этого года в селе Виноградное 27-летняя мать двоих детей родила третьего ребенка. Женщина выбросила новорождённого в выгребную яму туалета во дворе своего дома. Детский плач услышали соседи и вызвали полицию и скорую помощь. Однако к приезду врачей ребенок скончался от переохлаждения.

Суд приговорил крымчанку к двум годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении

Двух несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.

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Комментарии
8
Сила в Правде!!
2 сентября 2024, 23:39
порылся в гугле. оказывается выгребная яма это куда россияне ходят что бы картошка потом хорошо росла прикольно.
Сила в Правде!!
2 сентября 2024, 23:31
а что такое выгребная яма не понял.
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