В Крыму женщина услышала приговор за убийство новорожденного ребенка, которого выбросила в выгребную яму туалета

Жительница Крыма услышала приговор по делу об убийстве своего новорождённого ребенка (статья 106 УК РФ). Младенца она выбросила в уличный туалет. Подробности 2 сентября сообщает республиканский Следственный комитет.



Установлено, что 17 мая этого года в селе Виноградное 27-летняя мать двоих детей родила третьего ребенка. Женщина выбросила новорождённого в выгребную яму туалета во дворе своего дома. Детский плач услышали соседи и вызвали полицию и скорую помощь. Однако к приезду врачей ребенок скончался от переохлаждения.



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Двух несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.

