Мест нет, но вы поступайте. Как Минобрнауки будет ограничивать олимпиадников и почему к этому есть вопросы

Фото: Анатолий Жданов/"Коммерсантъ" Поделиться Поделиться





В этом году в статусных университетах Петербурга абитуриенты столкнулись с тем, что на этапе зачисления по основному конкурсу мест не осталось совсем. Даже для тех, кто сдал все экзамены на максимум. И даже значок ГТО и золотая медаль не спасли — с 310 баллами выпускники пошли на платку. Во многом из-за олимпиадников, которые заняли все бюджетные места.





«Фонтанка» разобралась, как Минобрнауки собирается бороться с наплывом победителей и призеров и на какие олимпиады записываться, чтобы оказаться в списках впереди планеты всей.



Ноль мест на общий конкурс «Фонтанка» уже рассказывала о том, что в ряде вузов в этом году олимпиадники и льготники заняли все бюджетные места. В СПбГУ с таким столкнулись на «Журналистике» и «Международной журналистике», в СЗГМУ им. Мечникова по итогам приоритетного зачисления осталось одно место на «Стоматологии» — для выпускника с 310 баллами.

В ИТМО в этом году на направлениях «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия» и «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» все места отошли в нулевую волну, преимущественно олимпиадникам. ИТМО в принципе лидер по приему олимпиадников в Петербурге — 681 из числа победителей и призеров поступил в вуз в 2024 году.



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На втором месте по приему олимпиадников — СПбГУ, куда поступили 293 человека, причем один из них — по республиканской олимпиаде школьников ДНР. На третьем — петербургский кампус Вышки с 270 олимпиадниками, а это 41 % от общего числа бюджетных мест. По итогам приоритетного зачисления в университете осталось всего 273 места, на «Филологии», «Политологии» и «Международном бакалавриате по бизнесу и экономике» — не осталось совсем.



Со своей стороны, университеты пытались эту проблему решить. В ИТМО с высокобалльниками, которым мест не досталось, связывались лично и предлагали другие образовательные программы с возможностью перевода. «Мы старались не терять сильных мотивированных ребят», — рассказал «Фонтанке» ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО Алексей Итин. В Вышке — добавляли бюджетные места, чтобы доступными оставались 25% от общего числа, пояснил «Фонтанке» начальник управления по организации приема и работе с абитуриентами Михаил Компанец.



Тем не менее, ситуация с олимпиадниками в этом году в отдельных вузах доходила до скандала. В Сеченовском университете в Москве на «Лечебном деле» их самих оказалось больше, чем выделенных бюджетных мест. В итоге руководство вуза решило зачислить победителей и призеров за счет средств университета, а чиновники — задумались над тем, что пора бы что-то менять.

Как власти начали сражаться с олимпиадниками Еще перед началом приема-2024 Минобрнауки ввело новое правило — правом БВИ можно воспользоваться только в одном вузе и только по одной образовательной программе. То есть, свою победу в олимпиаде для поступления без экзаменов можно было использовать лишь единожды. В остальных конкурсах участвовать можно было только по баллам ЕГЭ: если бюджетных мест на олимпиадников не хватило, то перебежать на другую программу не выйдет.



Оговорим, что за победу или призерство в олимпиаде можно получить два вида льгот в зависимости от уровня конкурса: либо поступление без экзаменов (БВИ), либо максимум баллов по профильному предмету олимпиады — даже если вы написали ЕГЭ на 78 баллов, то вам их засчитают как 100.

Ограничения от Минобрануки не помогли. По итогам приема министерство анонсировало новые и пообещало, что больше олимпиадники весь бюджет занять не смогут. Так, ведомство планирует установить квоту по аналогии с местами для льготников и целевиков: процент на каждом из направлений от общего числа бюджетных мест. Минобрнауки обещает ограничиться 70 % для поступающих без вступительных испытаний. Эта мера все еще не коснется тех, кто получает сотки за олимпиады, но хотя бы поможет удержать прием олимпиадников в каких-то рамках.



Напомним, что на этапе приоритетного зачисления поступают не только олимпиадники с правом БВИ. Еще есть целевики и льготники — особая квота для инвалидов и сирот и отдельная квота для военнослужащих и их детей. На каждую из категорий приема выделяют по 10% от общего числа на каждом направлении. Всего — 30%. Итого с олимпиадниками — 100%. То есть гипотетически возможно, что в вузах к основному конкурсу мест не останется, хотя эта вероятность ничтожно мала. Все целевые и льготные места не занимают практически никогда — «остаток» отходит на общий конкурс.

Еще одна мера, которую предложили в Минобрнауки, — предусмотреть зачисление без вступительных испытаний только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников I и II уровней. То есть, избавиться от десятиклассников и перечневых конкурсов III уровня. Последнее — мера не самая логичная, так как в престижные вузы, где существует проблема с массовым наплывом олимпиадников, право БВИ получают победители и призеры состязаний I и II уровня. Выпускники с дипломом III зарабатывают 100 баллов за один из предметов либо право БВИ в вузы поменьше. Так что ограничение на олимпиады III уровня не решит проблему для, например, СПбГУ, зато создаст для абитуриентов, которые могли пройти на бюджет в не такой крупный университет и не оставить при этом участников общего конкурса с носом.



К цензу по классу тоже есть вопросы. «Я стала призером олимпиады СПбГУ в 10 классе, сейчас перешла в 11. И это получается, что мне нужно снова участвовать в олимпиаде и стараться выиграть? А как быть тем, кто еще ничего не выиграл? Готовиться и к олимпиадам, и к ЕГЭ?», — пожаловалась «Фонтанке» ученица выпускного класса Мария.

Как поступить и по какой олимпиаде Для начала — не все конкурсы и состязания влияют на поступление. Зачастую платные олимпиады, которые рекламируют в школах, на деле дают только красивый диплом, но не преимущество перед остальными абитуриентами. И да, любимый школьниками «Русский медвежонок» тоже. Реальный перечень олимпиад, по которым можно поступить на бюджет, ежегодно утверждает Минобрнауки по согласованию с Минпросвещения. Полный список публикует Российский совет олимпиад школьников. В прошедшем году их отобрали 87. Среди организаторов — вузы, государственные ведомства и частные образовательные учреждения. Профили олимпиад на любой вкус — от базовых русского языка и математики до финансовой грамотности и искусствоведения.



Олимпиады делятся на три уровня, их статус ежегодно определяют Минпросвещения и Минобрнауки. Так, I уровень присуждается конкурсам, если в них принимают участие школьники из 30 и более субъектов РФ, не менее 35% из них учатся в невыпускных классах, а на заключительном этапе есть не менее 70% оригинальных творческих заданий с высоким уровнем сложности. Среди олимпиад первого уровня — Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, Международная олимпиада по финансовой безопасности, «Евразийская лингвистическая олимпиада», а также «Высшая проба», «Покори Воробьевы горы!» и «Ломоносов» по отдельным предметам.

II уровень — если в состязании принимают участие школьники из 20 субъектов РФ, не менее 30% из них учатся в невыпускных классах, а на заключительном этапе есть не менее 50% оригинальных творческих заданий и заданий высокого уровня сложности. Для присуждения III уровня достаточно собрать участников из 10 субъектов РФ и добавить в заключительный этап не менее 30% сложных творческих заданий от общего числа.



Перечневые олимпиады необходимо подтвердить баллами ЕГЭ. Минимум — 75 баллов, однако вузы могут установить порог и выше. В СПбГУ и в ВШЭ на отдельные направления нужно набрать 85 баллов по предмету, чтобы олимпиаду засчитали, иначе ни БВИ, ни 100 баллов по предмету не светят. Исключение — абитуриенты из новых регионов, им достаточно набрать 65 баллов. Для них, кстати, засчитываются и некоторые статусные украинские олимпиады. Не требует подтверждения также Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) и членство в сборных командах международных олимпиад школьников.

Цену дипломов (за исключением ВсОШ) вузы определяют самостоятельно. Олимпиады могут давать право на поступление без вступительных экзаменов, 100 баллов за один из экзаменов или вовсе не учитываться — это зависит от университета и выбранного направления. Так, если абитуриент выиграл конкурс I уровня по географии, но рвется на филфак — зачтется ему в семье или на школьной линейке, но не в приемной комиссии. ‍



Например, для поступления на «Востоковедение» в СПбГУ без вступительных испытаний нужно стать победителем олимпиад I-II уровня или призером конкурса I уровня, причем олимпиада должна быть по историческому профилю. Олимпиады ниже по уровню или конкурсы по русскому и иностранному языкам дают 100 баллов по соответствующему предмету, но не право оказаться в конкурсных списках впереди всех. При этом на «Прикладной математике и информатике» БВИ дают олимпиады любого уровня — вне зависимости от того, призер вы или победитель. Исключение — олимпиады по русскому языку. На «Лечебном деле» БВИ дают только олимпиады I уровня по биологии, медицине и химии, на менеджменте — только победа в конкурсе I уровня по математике.

На юрфак без экзаменов тоже принимают только с победой и только в олимпиаде I уровня. На журфак, где в этом году олимпиадники заняли все бюджетные места, — та же история, причем ни одна из олимпиад по русскому языку не дает заветного БВИ — только 100 баллов по предмету. В университетах, где конкурс не такой жесткий, к олимпиадникам более лояльны: например, в Технологический институт без экзаменов принимают всех победителей и призеров олимпиад I и II уровней.



Олимпиады петербургских вузов Из утвержденных перечневых олимпиад Петербург причастен почти к двадцати. В числе организаторов олимпиады III уровня «Финатлон для старшеклассников» — частный СПбУТУиЭ, «Национальной технологической олимпиады» и Международной олимпиады по финансовой безопасности — Политех, Междисциплинарной олимпиады школьников имени В.И. Вернадского I уровня — СПбГЭУ, «Звезды» — СПбГМТУ, а Объединенной межвузовской математической олимпиады школьников II уровня — Политех, Горный и ЛЭТИ.

Своя архитектурная олимпиада I уровня есть у СПбГАСУ, по химии III уровня — у Первого меда. Может похвастаться своим конкурсом и СПбГУ, почти по всем предметам — I уровня. Кроме школьных предметов, СПбГУ проводит олимпиаду по журналистике, философии, социологии, международным отношениям, психологии и медицине. По ней в СПбГУ в этом году поступили 49 человек. Это чуть меньше, чем по ВсОШ, — 59 выпускников.



Среди других олимпиад, к которым следует присмотреться, — конкурсы «Ломоносов» и «Покори Воробьевы горы» от МГУ и «Высшая проба» от ВШЭ. По большинству предметов они считаются олимпиадой I уровня и по ним активно поступают в топовые университеты. Например, в СПбГУ по БВИ поступили 42 победителя и призера «Высшей пробы», 14 — «Ломоносова».

Всероссийская олимпиада школьника Самой престижной считается Всероссийская олимпиада школьника, которую курирует Минпросвещения России. Она состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Принять участие в первом этапе можно с 4 класса, однако бонусы при поступлении за результаты можно получить только с восьмого. Не узнать о ней сложно: как правило, в школах все ученики записываются на интересующие их предметы и при хороших результатах проходят на следующий этап.



Уже за победу или призерство на региональном этапе учащиеся получают преимущества при поступлении — несколько баллов за индивидуальные достижения, которые приплюсовываются к баллам ЕГЭ. На заключительный выходят самые продвинутые, и за победу или призерство на последнем этапе ученик может поступить в университет вообще без экзаменов — по профилю предмета. К слову, во времена ковида участники ВсОШ заставили понервничать остальных абитуриентов — тогда всем, кто вышел на заключительный этап, дали статус его призера.



ВсОШ проводится по 24 предметам. Из необычного — астрономия, ОБЖ, технология, искусства и физическая культура. Причем и по этим дисциплинам активно участвуют и поступают — в этом году в СПбГУ несколько человек прошли на творческие направления с призерством ВсОШ по искусству, на факультет физической культуры — с дипломом по физ-ре.



В Петербурге региональный оператор ВсОШ — структурное подразделение ГНБОУ «Академия талантов» — «Центр олимпиад Санкт‑Петербурга», подведомственный комитету по образованию. В 2023 году центр заключил госконтракт с компанией-турагентством на 10,3 млн рублей — на перевозку олимпиадников из разных регионов.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

