Обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Подмосковье отправили под арест

Суд избрал меру пресечения трем мужчинам, которых подозревают в нападении на свадебный автобус в Московской области на минувшей неделе. Вину они не признали.

По ходатайству следствия всех троих обвиняемых суд постановил заключить под стражу на два месяца, сообщает 2 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области. Под арестом они пробудут до 30 октября. Свою вину в инкриминируемом им преступлении фигуранты не признали. Следствие продолжает собирать доказательства.