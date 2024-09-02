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    Обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Подмосковье отправили под арест

    2014
    7 комментариев

    ГСУ СК России по Московской области

    Суд избрал меру пресечения трем мужчинам, которых подозревают в нападении на свадебный автобус в Московской области на минувшей неделе. Вину они не признали.

    По ходатайству следствия всех троих обвиняемых суд постановил заключить под стражу на два месяца, сообщает 2 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области. Под арестом они пробудут до 30 октября. Свою вину в инкриминируемом им преступлении фигуранты не признали. Следствие продолжает собирать доказательства.

    Напомним, 30 августа на Центральной улице в Щелково произошел конфликт между пассажирами свадебного автобуса и группой лиц на внедорожнике. Как сообщала представитель МВД РФ Ирина Волк, четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили ему стекло. Осколки попали в салон, задев пассажиров, в том числе подростков. После этого компания из внедорожника скрылась.

    По данным Волк, по подозрению в участии в конфликте были задержаны четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Подмосковный следственный комитет сообщал о задержании троих. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ.

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