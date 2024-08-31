Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 764мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
У репера Апачева просят денег
Орнелла Мути в Петербурге
Последствия грозы: один погиб
От Кремля ждут денег на дороги
Куда пойти на выходных
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Подмосковье задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус

В Подмосковье задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус

3 402
12 комментариев

В подмосковном Щелково задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Их подозревают в совершении хулиганских действий, которые повлекли за собой травмирование пассажиров автобуса в том числе несовершеннолетних. По местам их учительства провели обыски.

«В настоящее время с задержанными работают следователи», — говорится в сообщении Следкома.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сегодня сообщила, что 4 мужчины на внедорожнике остановили микроавтобус в Щелково, а затем разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон — от них пострадали пассажиры.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Подмосковье
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Дядя Бо
31 августа 2024, 21:46
Что по этому поводу расскажет генерал Алаудинов?
В д. Гадюкино - дожди.
31 августа 2024, 21:31
Уже троих? А куда четвертый делся? Завтра будет двое, потом - ни одного?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ТОП 5
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00