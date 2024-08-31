В Подмосковье задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус

В подмосковном Щелково задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Источник: ГСУ СК России по Московской области

Их подозревают в совершении хулиганских действий, которые повлекли за собой травмирование пассажиров автобуса в том числе несовершеннолетних. По местам их учительства провели обыски.



«В настоящее время с задержанными работают следователи», — говорится в сообщении Следкома.



Представитель МВД РФ Ирина Волк сегодня сообщила, что 4 мужчины на внедорожнике остановили микроавтобус в Щелково, а затем разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон — от них пострадали пассажиры.