На проспекте Королева посреди дороги задымился лазурный автобус

На проспекте Королева примерно в 17:30 задымился лазурный автобус. На данный момент около него образовалась небольшая пробка. О произошедшем 2 сентября «Фонтанке» рассказали очевидцы.



Около дома № 57 автобус, предположительно следующий по маршруту № 170, задымился и перекрыл проезжую часть. На момент 17:55 сервис «Яндекс Карты» окрасил красным цветом отрезок дороги от дома № 47 до места происшествия.



Источник: читательница «Фонтанки» Алина

Горожане, находящиеся сейчас неподалеку от автобуса, пишут, что по правому ряду проехать невозможно. «Поломка автобуса № 170», — уточнили местные жители.

Источник: Яндекс Карты







Судя по кадрам, пассажиры покинули самостоятельно задымившийся автобус.



«Фонтанка» запросила официальный комментарий у перевозчика.

