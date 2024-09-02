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Происшествия На проспекте Королева посреди дороги задымился лазурный автобус

На проспекте Королева посреди дороги задымился лазурный автобус

1 499
5 комментариев

На проспекте Королева примерно в 17:30 задымился лазурный автобус. На данный момент около него образовалась небольшая пробка. О произошедшем 2 сентября «Фонтанке» рассказали очевидцы.

Около дома № 57 автобус, предположительно следующий по маршруту № 170, задымился и перекрыл проезжую часть. На момент 17:55 сервис «Яндекс Карты» окрасил красным цветом отрезок дороги от дома № 47 до места происшествия.

Горожане, находящиеся сейчас неподалеку от автобуса, пишут, что по правому ряду проехать невозможно. «Поломка автобуса № 170», — уточнили местные жители.

Судя по кадрам, пассажиры покинули самостоятельно задымившийся автобус.

«Фонтанка» запросила официальный комментарий у перевозчика.

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Лазурный автобус Дым Королева
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Комментарии
5
260708081
2 сентября 2024, 18:55
170 автобус не ездит возле 57 дома по Королева.
282222362
2 сентября 2024, 18:43
"пассажиры покинули самостоятельно задымившийся автобус" - то есть автобус задымился самостоятельно? Опять "русский языка не владею". Интересно, если собрать все случаи возгорания "лазурных" в городе, сколько это получится? И причину, наконец, назовут?
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