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Происшествия Финансы «Режим чтения» в онлайн-банке: ВТБ внедряет новый метод защиты клиентов от мошенников

«Режим чтения» в онлайн-банке: ВТБ внедряет новый метод защиты клиентов от мошенников

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Ограничения доступа к онлайн-банку при подозрительной активности запускают в ВТБ. Как рассказал в преддверии ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, он будет включаться автоматически и не позволит мошенникам вывести средства со счета клиента.

Если в онлайн-банке заметят нетипичные для конкретного клиента запросы, то сервис включит «режим чтения» на всех устройствах: просматривать продукты будет можно, а совершать финансовые операции — нельзя. Чтобы снять ограничения, нужно будет либо посетить офис, либо идентифицировать себя через банкомат, контакт-центр или онлайн-банк. У банка не должно оставаться сомнений, что обращается именно клиент, а не мошенник.

Сервис начнет работать полноценно с октября для ряда рисковых операций, сейчас проводится тестирование.

«По итогам первого полугодия 2024 года банк обнаружил более 6 млн подозрительных операций и сохранил 4,8 млрд рублей клиентских денег, которые мошенники пытались похитить, — подчеркнул Никита Чугунов. — Режим ограниченного доступа позволит уберечь деньги и остановить неоднозначные действия, которые потенциально могут исходить не от клиента, а от мошенников. Восстановление займет у клиента незначительное время, однако позволит убедиться в его финансовой безопасности. Например, в текстовом редакторе есть режимы работы «читатель», «комментатор» или «редактор» в зависимости от прав доступа; в онлайн-банке сохраняется такой же простой принцип».

Он добавил, что количество атак продолжает расти, в частности, на инфраструктуру нефинансовых организаций — маркетплейсы и операторов связи. Оттуда мошенники стремятся получить персональные данные россиян, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы.

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