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    «Можно вам руку пожать?» Путин вышел к жителям Кызыла

    1997
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    Президент РФ Владимир Путин вышел к жителям тывинской столицы Кызыла. Местные пытались пожать руку главе государства и сделать с ним селфи, рассказал журналист Павел Зарубин.

    К жителям Кызыла Путин вышел вместе с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Горожане приветствовали президента, тянули руки и снимали его на видео. После лидер РФ посетил Кызылское президентское кадетское училище, а затем отправился в самый большой буддийский монастырь в России.

    В Тыве Путин провел урок «Разговоры о важном». Юные школьники поделились с ним своими мечтами и планами, а также задали волнующие их вопросы.

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