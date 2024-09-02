«Можно вам руку пожать?» Путин вышел к жителям Кызыла

Президент РФ Владимир Путин вышел к жителям тывинской столицы Кызыла. Местные пытались пожать руку главе государства и сделать с ним селфи, рассказал журналист Павел Зарубин.



К жителям Кызыла Путин вышел вместе с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Горожане приветствовали президента, тянули руки и снимали его на видео. После лидер РФ посетил Кызылское президентское кадетское училище, а затем отправился в самый большой буддийский монастырь в России.



В Тыве Путин провел урок «Разговоры о важном». Юные школьники поделились с ним своими мечтами и планами, а также задали волнующие их вопросы.

