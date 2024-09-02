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    Забор на границе Финляндии и России сделают на полметра выше запланированного

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    Финны внесли изменения в конструкцию будущего забора на границе с Россией. Он будет выше, плотнее и крепче, чем планировалось ранее.

    Ограждение сделают высотой в 3,5 метра — на полметра выше, чем в первоначальном проекте, а сетка будет более плотной, сообщает 2 сентября пресс-служба Пограничной охраны Финляндии. Также решено улучшить крепления и конструкции забора и ворот.

    Изменения в конструкцию ограждения решено внести на основе опыта пилотного этапа, который начался в прошлом году в Иматре. Полностью возвести забор на восточной границе Финляндии планируют к концу 2026 года. Общая протяженность барьерного ограждения составит 200 километров. На первом этапе, к 2025 году, построят 70 километров забора.

    Сейчас идет строительство на участке Нуйямаа — Вайниккала протяженностью 17 километров. Рядом с Нуйямаа расположен международный автомобильный пункт пропуска, который соседствует с российским переходом «Брусничное». Работы должны завершить к лету 2026 года. Обойдутся они ориентировочно в 22,3 миллиона евро.

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