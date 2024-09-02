Забор на границе Финляндии и России сделают на полметра выше запланированного

Финны внесли изменения в конструкцию будущего забора на границе с Россией. Он будет выше, плотнее и крепче, чем планировалось ранее.



Ограждение сделают высотой в 3,5 метра — на полметра выше, чем в первоначальном проекте, а сетка будет более плотной, сообщает 2 сентября пресс-служба Пограничной охраны Финляндии. Также решено улучшить крепления и конструкции забора и ворот.

Изменения в конструкцию ограждения решено внести на основе опыта пилотного этапа, который начался в прошлом году в Иматре. Полностью возвести забор на восточной границе Финляндии планируют к концу 2026 года. Общая протяженность барьерного ограждения составит 200 километров. На первом этапе, к 2025 году, построят 70 километров забора.