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Город Тепло пока и по ночам, и в воде. Синоптик Колесов рассказал, когда погода испортится

Тепло пока и по ночам, и в воде. Синоптик Колесов рассказал, когда погода испортится

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1 комментарий

Следующий атмосферный фронт ожидается в Петербурге только к следующему понедельнику, поэтому вся неделя должна быть сухой, скорее всего, включая и выходные дни. Об этом 2 сентября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Атмосферное давление продолжает расти, поскольку антициклон усиливается и смещается к нам с северо-востока европейской части России. В первой половине недели фон температуры воздуха в дневные часы ожидается очень высоким, 23–28 градусов. Во второй половине недели станет немного прохладнее — 20–25 градусов (подробный прогноз на каждый день смотрите на «Фонтанке»).

Интересно складывается картина с ночными температурами. Более длинные ночи и ясное небо в антициклоне будут способствовать понижению температуры в Ленобласти до 8–13 градусов, в отдельных районах до плюс 4. Теплее всего будет по ночам у крупных водоемов и в центре города — до 14–16 градусов. При этом температура воды в Неве сохраняется на уровне 18 градусов, да и в акватории Финского залива еще очень тепло — 18–20 градусов.

«Можно говорить о том, что лето продолжается», — резюмирует Колесов.

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Комментарии
1
280896530
2 сентября 2024, 15:50
Чьи прогнозы точнее? Синоптик Колесов против Сурка Фила.
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