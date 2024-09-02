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    Водитель мусоровоза, раздавившего женщину на Новоизмайловском, получил условный срок

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Суд огласил приговор водителю мусоровоза, который устроил смертельное ДТП в Московском районе Петербурга минувшей весной. Под колесами машины погибла женщина-пешеход.

    Наезд произошел в 12:42 21 марта 2024 года в дворовом проезде между домами 38, корпус 1, и 40, корпус 2, по Новоизмайловскому проспекту. Подсудимый на мусоровозе, принадлежащем АО Автопарк-1 «Спецтранс», сдавал задним ходом на скорости порядка 5–10 км/ч, не убедившись в безопасности маневра, сообщает 2 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель вовремя не заметил женщину, которая шла по проезду попутно грузовику, и наехал на нее. Потерпевшая скончалась на месте от тупой сочетанной травмы тела.

    Водитель мусоровоза признал вину. Московский районный суд Петербурга признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, по части 3 статьи 264 УК РФ. Мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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