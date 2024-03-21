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    Мусоровоз раздавил женщину на Новоизмайловском проспекте

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    Полиция проводит проверку по факту наезда мусоровоза на пешехода в Московском районе. Как сообщает 21 марта ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в четверг днем во дворе дома 38к1 по Новоизмайловскому проспекту.

    На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний водитель MAN наехал на пожилую женщину, сдавая назад.

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    «Пострадавшая, женщина, на вид 60–70 лет, от полученных травм скончалась на месте. Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в главке.

    Буквально накануне в том же районе мусоровоз сбил 17-летнюю девушку на Предпортовой улице. В состоянии средней степени тяжести пострадавшая была госпитализирована.

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