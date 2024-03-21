Мусоровоз раздавил женщину на Новоизмайловском проспекте

Полиция проводит проверку по факту наезда мусоровоза на пешехода в Московском районе. Как сообщает 21 марта ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в четверг днем во дворе дома 38к1 по Новоизмайловскому проспекту.



На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний водитель MAN наехал на пожилую женщину, сдавая назад.

