Мусоровоз раздавил женщину на Новоизмайловском проспекте

Полиция проводит проверку по факту наезда мусоровоза на пешехода в Московском районе. Как сообщает 21 марта ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в четверг днем во дворе дома 38к1 по Новоизмайловскому проспекту.
На месте происшествия сотрудники полиции установили, что
«Пострадавшая, женщина, на вид 60–70 лет, от полученных травм скончалась на месте. Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в главке.
Буквально накануне в том же районе мусоровоз сбил