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    Вернувшегося с СВО арестовали за убийство женщины за ДК «Невский». Он признал вину

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    Невский районный суд Петербурга вернул в казенные застенки 22-летнего жителя Пскова, уже менявшего колонию на зону боевых действий. Артур Куршев признаёт себя убийцей — ему не впервой.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 2 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого в убийстве под стражу. В следственном изоляторе фигуранту предстоит обживаться до 29 октября.

    Куршеву вменяют гибель 33-летней жительницы Ростовской области. Её нашли зарезанной за Дворцом культуры «Невский» на проспекте Обуховской Обороны. После задержания мужчина рассказывал, что днём 28 августа ударил незнакомку ножом — она будто бы отвлекла его от любования Невой потоком оскорблений.

    По информации 47news, ещё в апреле прошлого года Куршев отбывал срок после того, как зарубил топором знакомого. Отсидел меньше месяца, отправившись из колонии на СВО. Там он провёл полгода.

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