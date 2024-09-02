Вернувшегося с СВО арестовали за убийство женщины за ДК «Невский». Он признал вину

Невский районный суд Петербурга вернул в казенные застенки 22-летнего жителя Пскова, уже менявшего колонию на зону боевых действий. Артур Куршев признаёт себя убийцей — ему не впервой.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 2 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого в убийстве под стражу. В следственном изоляторе фигуранту предстоит обживаться до 29 октября.



Куршеву вменяют гибель 33-летней жительницы Ростовской области. Её нашли зарезанной за Дворцом культуры «Невский» на проспекте Обуховской Обороны. После задержания мужчина рассказывал, что днём 28 августа ударил незнакомку ножом — она будто бы отвлекла его от любования Невой потоком оскорблений.

