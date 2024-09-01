Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

южн.

 768мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
Ночная атака на Москву
Совет про букет на линейку
Про деньги из дела Булгакова
У репера Апачева просят денег
Орнелла Мути в Петербурге
От Кремля ждут денег на дороги
Куда пойти на выходных
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Задержание подозреваемого в убийстве женщины за ДК «Невский» попало на видео. Его прошлое связано с колонией и СВО

Задержание подозреваемого в убийстве женщины за ДК «Невский» попало на видео. Его прошлое связано с колонией и СВО

11 117
27 комментариев

Сотрудники «убойного» отдела полиции Петербурга совместно с местными правоохранителями задержали в Тосно 22-летнего жителя Пскова. Он подозревается в убийстве 34-летней женщины, уроженки Ростовской области, тело которой было найдено 28 августа за заброшенным ДК «Невский». Кадры задержания и некоторую информацию о прошлом фигуранта 1 сентября публикует 47news.

Во время задержания подозреваемый рассказал, что не пил и просто гулял, когда женщина начала его оскорблять. По его словам, конфликт начался без видимой причины, в качестве оружия он использовал нож, который затем выбросил в сторону Невы.

«Я сидел, смотрел на другую сторону Невы, любовался. Она подошла, она стала оскорблять»,

По данным издания, в апреле 2023 года мужчина отбывал наказание за убийство, однако ему удалось выйти из колонии всего через несколько недель после приговора в связи с отправкой на СВО по набору Минобороны в подразделение «Шторм» (набор в ЧВК «Вагнер» был прекращен в начале 2023 года). Мужчина отвоевал полгода.

Идентифицировать подозреваемого помог отпечаток пальца на стаканчике, найденном на месте преступления. Ранее СК опубликовал кадры с задержанным. Мужчина выразил сожаление и попросил прощения у родных погибшей. Ему предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о мере пресечения.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Убийство Дом культуры
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY34
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
282556445
1 сентября 2024, 14:18
А мог бы стать элитой Путина, депутатом, наставником молодёжи.
AndrewBarsik
1 сентября 2024, 13:55
Помилование убийцы, который потом ещё раз убил, я считаю необходимым квалифицировать как соучастие во втором убийстве.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
ТОП 5
Новости компании
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40