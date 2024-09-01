Задержание подозреваемого в убийстве женщины за ДК «Невский» попало на видео. Его прошлое связано с колонией и СВО

Сотрудники «убойного» отдела полиции Петербурга совместно с местными правоохранителями задержали в Тосно 22-летнего жителя Пскова. Он подозревается в убийстве 34-летней женщины, уроженки Ростовской области, тело которой было найдено 28 августа за заброшенным ДК «Невский». Кадры задержания и некоторую информацию о прошлом фигуранта 1 сентября публикует 47news .

Во время задержания подозреваемый рассказал, что не пил и просто гулял, когда женщина начала его оскорблять. По его словам, конфликт начался без видимой причины, в качестве оружия он использовал нож, который затем выбросил в сторону Невы.

По данным издания, в апреле 2023 года мужчина отбывал наказание за убийство, однако ему удалось выйти из колонии всего через несколько недель после приговора в связи с отправкой на СВО по набору Минобороны в подразделение «Шторм» (набор в ЧВК «Вагнер» был прекращен в начале 2023 года). Мужчина отвоевал полгода.