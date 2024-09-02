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    Из квартиры на Фермском шоссе вынесли бриллианты, золото и наличные

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    Квартирные воры поживились ювелирными украшениями на Фермском шоссе в Петербурге. Из дома также пропал миллион рублей наличными. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 сентября.

    О краже в полицию сообщили накануне днем. Хозяева вернулись домой и увидели, что в квартире все перевернуто, а ценные вещи пропали. 47-летняя юрисконсульт указала в заявлении перечень похищенного. Так, после визита неизвестного женщина лишилась миллиона рублей, часов с бриллиантами, бриллиантового кольца и других украшений. Сумма ущерба составила пять миллионов рублей.

    Полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.

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