Из квартиры на Фермском шоссе вынесли бриллианты, золото и наличные

Квартирные воры поживились ювелирными украшениями на Фермском шоссе в Петербурге. Из дома также пропал миллион рублей наличными. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 сентября.



О краже в полицию сообщили накануне днем. Хозяева вернулись домой и увидели, что в квартире все перевернуто, а ценные вещи пропали. 47-летняя юрисконсульт указала в заявлении перечень похищенного. Так, после визита неизвестного женщина лишилась миллиона рублей, часов с бриллиантами, бриллиантового кольца и других украшений. Сумма ущерба составила пять миллионов рублей.

