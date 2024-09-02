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Происшествия На Красносельском шоссе нашли труп, рядом — браунинг и цветок

На Красносельском шоссе нашли труп, рядом — браунинг и цветок

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11 комментариев

Труп мужчины с огнестрельным ранением обнаружили накануне днем в парадной дома 54, к. 4, по Красносельскому шоссе в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 сентября.

Погибшего нашел местный житель на восьмом этаже, он и сообщил в полицию. Приехавший на место наряд увидел 77-летнего мужчину с огнестрельным ранением в области виска. Рядом валялся пистолет системы Джона Браунинга, произведенный в Бельгии. На окне под цветочным горшком полиция нашла записку с данными погибшего и телефоном его жены.

Супруга объяснила, что жила с погибшим с 2010 года. Ее муж — инвалид, минувшей зимой ему ампутировали ступню в результате осложнения от сахарного диабета. Мужчина увлекался оружием, но в последнее время дома ничего из огнестрельного не хранил, даже сейфа не было. Откуда он взял пистолет, женщина сказать не могла. В полдень петербурженка пошла в магазин, муж уточнил, надолго ли она, после чего обещал дождаться, чтобы вместе пообедать.

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Комментарии
11
Панкихой
2 сентября 2024, 10:06
Человек сам определяет когда ему выходить на пенсию, а когда из жизни.
Ankor
2 сентября 2024, 08:58
Пошла не надолго в магазин, но нашёл почему-то сосед. Детектив.
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