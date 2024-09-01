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Происшествия Боевые действия Линейки в белгородских школах будут проводить с учетом количества мест в укрытиях

Линейки в белгородских школах будут проводить с учетом количества мест в укрытиях

1 570
12 комментариев

В понедельник, 2 сентября, линейки в школах Белгорода и Белгородского района будут проводить внутри помещений из-за оперативной обстановки с учетом мест в укрытиях учреждений. Об этом 1 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Последние несколько дней обстрелы территории. Есть погибшие, есть раненые, есть раненые дети. Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем», — заявил глава региона.

По его словам, принять участие в торжественном мероприятии сможет ограниченное число человек, всё будет зависеть от количества мест, которые вмещают укрытия в школах.

Новый учебный год будет проходить в регионе и очно, и дистанционно. Решение о том, какой формат будет у учащегося, принимают родители.

Напомним, за текущие сутки Белгород и Белгородская область подверглись сразу двум массированным атакам со стороны ВСУ. В результате одной из них пострадали 11 человек, среди которых двое детей. В крайне тяжелом состоянии двое мальчиков: у одного из них проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом стопы, у второго — обширные раны ног.

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Комментарии
12
AndrewBarsik
1 сентября 2024, 20:35
Анализируя сообщения прессы, я обнаружил закономерность: после сообщений о взрывах в Харькове вскоре следуют сообщения о взрывах в Белгороде. Интересно - если в какой-то момент прекратятся взрывы в Харькове, прекратятся ли после этого взрывы в Белгороде?
Слава России!
1 сентября 2024, 20:39
ну мы прекрасно знаем кому сказать спасибо....
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