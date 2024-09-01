Пошел по мифам: оседлавший атланта петербуржец пал, как Ахилл

Неуместное сближение с достопримечательностями города на Неве погрузило жителя Петербурга в атмосферу древнегреческих мифов. У ног атлантов он пал, как Ахилл, но выжил.

Болезненным вышло знакомство с гранитными исполинами, «охраняющими» вход в здание Нового Эрмитажа на Миллионной улице, об этом стало известно «Фонтанке» 1 сентября. В погоне за интересным кадром в третьем часу ночи мужчина решил не ограничиваться натиранием большого пальца левой ноги атланта, а решил залезть на скульптуру.

Таким образом приманить удачу не вышло. В Александровскую больницу 43-летнего пострадавшего привезли с переломом пятки. «Да всего лишь до икры долез. Он скользкий, из-за чего и поскользнулся», — рассказал «Фонтанке» пострадавший, признав, что совершил глупость.