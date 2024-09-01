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Происшествия Пошел по мифам: оседлавший атланта петербуржец пал, как Ахилл

Пошел по мифам: оседлавший атланта петербуржец пал, как Ахилл

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3 комментария

Неуместное сближение с достопримечательностями города на Неве погрузило жителя Петербурга в атмосферу древнегреческих мифов. У ног атлантов он пал, как Ахилл, но выжил.

Болезненным вышло знакомство с гранитными исполинами, «охраняющими» вход в здание Нового Эрмитажа на Миллионной улице, об этом стало известно «Фонтанке» 1 сентября. В погоне за интересным кадром в третьем часу ночи мужчина решил не ограничиваться натиранием большого пальца левой ноги атланта, а решил залезть на скульптуру.

Таким образом приманить удачу не вышло. В Александровскую больницу 43-летнего пострадавшего привезли с переломом пятки. «Да всего лишь до икры долез. Он скользкий, из-за чего и поскользнулся», — рассказал «Фонтанке» пострадавший, признав, что совершил глупость.

В результате ни один атлант не пострадал.

Известно, что мужчина живет в Приморском районе города; судя по соцсетям, отдых выбирает среди прочего экстремальный. Из покоренных высот — вершина Эльбруса.

О том, где еще в Петербурге можно загадать желание, рассказывали здесь.

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Комментарии
3
geokarma24
1 сентября 2024, 19:48
а свою печень он сравнить с Прометеевской не хочет?
triton1977
1 сентября 2024, 19:31
Травмировал "ахилессову пяту", но повезло видимо все-таки больше, нежели мифическому предшественнику)
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