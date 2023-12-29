Загадываем желания по-петербургски. 10 мест нашего города, где исполняются мечты

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Где и как загадать желание на Новый год, чтобы оно точно сбылось? Многие ответят: у елки, под бой курантов. А «(От)Личный Петербург» скажет: у овеянных легендами памятников и в других знаковых местах нашего города, которые тем и славны, что загаданные в них мечты сбываются — по крайней мере, так говорят.



Предлагаем отправиться в тур по 10 «магическим» местам — как очень популярным, так и менее известным. Мы наверняка не скажем, да и никто, если серьезно, не знает, какова вероятность, что загаданные здесь желания действительно сбудутся. Не зря говорят: на Деда Мороза надейся, а сам не плошай. Но в любом случае вера в чудо никогда не помешает.

Памятник дворнику

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адрес: пл. Островского, 9

Не существует конкретного прототипа петербургского дворника. Но скульптор Ян Нейман сделал акцент на XIX веке. В то время профессия была в почете, поскольку дворники не только следили за порядком на вверенной им территории, но и охраняли дом и помогали городовым. Более того, работники этой сферы даже находились в подчинении Министерства внутренних дел.

Открытие монумента прошло в 2007 году. Место установки памятника неслучайно: рядом находится жилищный комитет Санкт-Петербурга.



С этим памятником связана городская примета. Говорят, если положить у лопаты дворника монетку, то в скором времени можно «загребать деньги лопатой». Как минимум, можно пожелать, чтобы этой зимой в Петербурге было поменьше снега и наледи! Памятник фотографу

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адрес: Малая Садовая ул., 3/54

2,5-метровая бронзовая фигура фотографа ежедневно «ловит» в объектив сотни туристов и горожан. Компанию ему составляет английский бульдог, пристроившийся в ногах фотографа. Авторами проекта выступили архитектор Лариса Домрачева и скульптор Борис Петров. По их замыслу статуя олицетворяет собирательный образ петербургских фотографов конца XIX — начала XX века. Памятник открыли 25 января 2001 года.



Малая Садовая неслучайно была выбрана местом расположения скульптуры: именно на этой улице, в доме № 3, в первые три десятилетия XX века располагалось знаменитое фотоателье классика фотоискусства Карла Буллы. Видимо, поэтому многие петербуржцы стали называть «Петербургского фотографа» именем отца российского фоторепортажа.

Считается, для того чтобы приманить счастье, нужно взять фотографа под локоть. Для привлечения денег персонажу трут мизинец. Еще принято гладить бульдога по голове — так сказать, для закрепления успеха. Памятник коту Елисею и кошке Василисе

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адрес: Малая Садовая ул., 3/54 и 8

Две фигурки друг напротив друга на Малой Садовой — это памятник ярославским кошкам.

Зачем им поставили памятник? Для изможденных блокадников грозной опасностью стали несметные полчища крыс. Городские грызуны, привыкшие питаться человеческими отходами, потеряли основной источник питания, так как люди не могли позволить себе выбросить даже крошку хлеба. В поисках пищи голодные животные нападали на полуживых людей. Согласно легенде, вскоре после прорыва блокады в Ленинград был направлен стратегический груз — 4 вагона дымчатых кошек из Ярославской области (дымчатые считались лучшими крысоловами). Очевидцы рассказывали, что кошек расхватывали моментально, за ними выстраивались очереди. В январе 1944 года котенок в Ленинграде стоил 500 рублей, при том что килограмм хлеба тогда продавали с рук в десять раз дешевле.



В память именно об этих событиях 25 января 2000 года на Малой Садовой улице установили фигурку Кота Елисея, которую подарил городу известный петербургский предприниматель Илья Ботка. Высота кота 33 см, весит он 25 кг. Чуть позже историк Сергей Лебедев предложил водрузить на той же Малой Садовой фигуру подруги Кота. 1 апреля 2000 года на доме № 3 по Малой Садовой улице торжественно открыли вторую фигуру — Кошки Василисы. Две скульптуры животных в натуральную величину вылепил и отлил из металла известный скульптор-анималист Владимир Петровичев. Архитектор — Лариса Домрачева.

Глядя на животных, загадайте желание и подбросьте монетку так, чтобы она осталась лежать рядом со скульптурами. Говорят, в этом случае оно обязательно сбудется. Памятник Остапу Бендеру

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Адрес: Итальянская ул., 4

Торжественное открытие этого памятника состоялось 25 июля 2000 года около дома Жако, в котором некогда размещался ресторан «Золотой Остап». Открытие было приурочено к столетию со «дня рождения» этого литературного персонажа. Бендер изображен одетым в знаменитый шарф, фуражку и пиджак и имеет явные черты Сергея Юрского, который сыграл роль великого комбинатора в 1968 году в фильме «Золотой теленок». Авторы памятника бронзовому турецкоподданному — скульптор Альберт Серафимович Чаркин и архитектор Вячеслав Борисович Бухаев.

Возле этого памятника городская легенда рекомендует загадывать желание тем, кому предстоит важная сделка. Просто сядьте на стул и попросите помощи у Остапа. Памятник Петру Первому

Адрес: у Михайловского замка на Садовой ул., 2

Эта бронзовая конная статуя была установлена в 1800 году. Император изображен в одеянии римского полководца — с лавровым венком на голове и фельдмаршальским жезлом в руке. Прообразом для нее послужила конная статуя императора Марка Аврелия в Риме.

На правой грани постамента установлен барельеф с героическим событием Северной войны — «Битва при Гангуте». 26–27 июля 1714 года при мысе Гангут (совр. полуостров Ханко) была одержана победа в первом крупном морском сражении молодого российского флота.

В нижней части барельефа изображен один из трагических моментов морского сражения — спасение тонущего моряка. Считается, что если загадать желание и потереть пятку утопающего, то оно непременно сбудется. Памятник Чижику-Пыжику

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адрес: наб. Фонтанки, 2, у Первого Инженерного моста

Какой же список мест, где можно загадать желание, без Чижика-Пыжика?

На набережной Фонтанки, недалеко от места расположения памятника, с 1835 по 1918 год располагалось Императорское училище правоведения, студенты которого носили мундиры зеленого цвета с желтыми петлицами и обшлагами. Согласно петербургской легенде, за расцветку этого мундира, напоминающую оперение чижа, а также за традиционные пыжиковые шапки студентов училища прозвали «чижиками-пыжиками».

В 1994 году, во время проведения фестиваля юмора «Золотой Остап», писатель Андрей Битов предложил увековечить героя городского фольклора. Так появилась самая маленькая в Петербурге скульптура (ее высота — 11 см, а вес — около 5 кг). Авторы скульптуры — архитектор Вячеслав Бухаев и грузинский режиссер, сценарист и скульптор Резо Габриадзе.



Чтобы ваше желание сбылось, нужно попасть монеткой на постамент памятника. Только не забывайте: загадывать стоит только то, чего вы хотите всей душой.

Атланты

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адрес: Миллионная ул., 35

Атланты — один из символов Петербурга. У кого же еще просить исполнения желаний, как не у них! Напомним, что эти огромные статуи охраняют вход в здание Нового Эрмитажа.

Архитектор Лео фон Кленце в 1840 году представил два проекта портика; в отвергнутом при обсуждении проекте вместо атлантов были кариатиды. В соответствии с замыслом Кленце скульптор И. Гальбиг выполнил уменьшенную модель атланта в виде фараона; модель из Мюнхена была прислана в Петербург. В 1846 году Теребенёв изготовил по собственным эскизам модель атланта в натуральную величину, которая в итоге и была принята.



Изготовление всех фигур велось под руководством Теребенёва в течение двух лет. Ему помогали около 150 каменотесов, каждый из которых занимался своей частью — руками, ногами, торсом. А вот лица Теребенёв заканчивал собственноручно. Фигуры были установлены к 1 сентября 1848 года.

Просить исполнения желаний у Атлантов особенно советуют новобрачным. Говорят, чтобы приманить к себе удачу, нужно потереть большой палец левой ноги одной из скульптур. Счастливые грифоны и сфинксы

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адрес: Университетская наб., 17

Сфинксам на Университетской набережной около 3,5 тысячи лет. Высеченные из сиенита, они стояли у входа в величественный храм, сооруженный в Египте около Фив для фараона Аменхотепа III. Головы сфинксов — это портретные изображения этого фараона. Головные уборы сфинксов — короны «па схемти» — свидетельствовали о том, что Аменхотеп III был правителем двух царств — Верхнего и Нижнего Египта.



Приобретению сфинксов Петербург обязан Андрею Николаевичу Муравьёву, отправившемуся в 1830 году в паломничество по святым местам.

Между сфинксами, по бокам от спуска к Неве, в очертания набережной вписаны две гранитные скамьи. У них тоже есть маленькие охранники — бронзовые грифоны. Грифоны выполнены не целиком: из скамьи выступают голова, грудь, передние лапы и крылья.

Силуэты эти созданы по моделям скульптора П. П. Годе в 1834 году, но еще до революции были утрачены. В 1959 году по сохранившимся литографиям архитекторами И. Н. Бенуа и А. Е. Поляковым скульптуры воссоздали в первоначальном виде. Семимостье

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адрес: наб. Крюкова канала, 19

Около самого морского храма в Петербурге, Николы Морского, есть место, где образуют перекресток не улицы, а каналы — Грибоедова и Крюков. Там сходятся в одной точке три моста — Пикалов, Старо-Никольский и Красногвардейский. Если подойти к Пикалову и встать так, чтобы собор оказался слева, то с этой точки вы увидите сразу семь мостов: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилёвский, Кашин и Торговый.

На той самой точке, с которой видны семь переправ, принято загадывать желание: они тут сбываются непрерывно с тех пор, как эти мосты построили. Для того чтобы закрепить эффект, можно назвать все мосты по имени. Только не ошибитесь, а то вдруг обидятся... Памятник дырке

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адрес: ул. Маяковского, 3–5



Эта гранитная глыба с небольшой дырочкой прячется во дворе дома на улице Маяковского. Есть поверье, что памятник дырке — это оброненная рабочими глыба, которую поленились поднимать. Но на самом деле это художественное высказывание, у которого есть автор — скульптор Евгений Духовный. Название своей работе он не дал, но зато оно появилось благодаря народной молве.



Говорят, что если просунуть в отверстие руку и подержать ее там некоторое время, то вскоре можно найти спутника жизни.

