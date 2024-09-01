«Осень начнется летней погодой». Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в Петербурге

В Петербурге первый месяц осени отличится по-летнему жаркой погодой. Температура воздуха в сентябре будет на 5–7 градусов выше положенных по климату значений, но после вернется к норме. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Осень начнется летней погодой», — написал он в своем телеграм-канале. Но радоваться теплу горожанам предстоит чуть больше недели.