    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, южн

    768мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    «Осень начнется летней погодой». Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в Петербурге

    4718
    3 комментария

    В Петербурге первый месяц осени отличится по-летнему жаркой погодой. Температура воздуха в сентябре будет на 5–7 градусов выше положенных по климату значений, но после вернется к норме. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Осень начнется летней погодой», — написал он в своем телеграм-канале. Но радоваться теплу горожанам предстоит чуть больше недели.

    По словам синоптика, уже со второй декады месяца Петербург вернется в климатическое русло. В городе резко похолодает, а в отдельные дни будет даже на 2–3 градуса холоднее нормы. Конец месяца отличится осадками.

    «Тут будет сосредоточен практически весь месячный запас осадков, который в целом за месяц превысит многолетнюю норму (57 мм) на 10–20%», — заключил Леус.

    Ранее МЧС Петербурга предупредило об ухудшении погоды 2 сентября. В городе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close