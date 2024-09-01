«Осень начнется летней погодой». Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в Петербурге

В Петербурге первый месяц осени отличится по-летнему жаркой погодой. Температура воздуха в сентябре будет на
«Осень начнется летней погодой», — написал он в своем телеграм-канале. Но радоваться теплу горожанам предстоит чуть больше недели.
По словам синоптика, уже со второй декады месяца Петербург вернется в климатическое русло. В городе резко похолодает, а в отдельные дни будет даже на
«Тут будет сосредоточен практически весь месячный запас осадков, который в целом за месяц превысит многолетнюю норму (
Ранее МЧС Петербурга предупредило об ухудшении погоды