По воздуху через Стамбул, по земле через Эстонию: как финские дипломаты добираются в Россию после закрытия границ

С 1 сентября новым чрезвычайным послом Финляндии в России стала Марья Лиивала. Ей, как и остальным, приходится добираться в РФ в обход закрытой границы между двумя государствами - по воздуху через Стамбул и по суше через Эстонию. Об этом она рассказала изданию Yle.



Финским дипломатам приходится пользоваться теми же маршрутами, что и обычным пассажирам, чтобы добраться в Россию, заявила Лиивала. Из-за того, что улучшения отношений между государствами пока не предвидится, границы также останутся закрыты.



При этом, по словам нового посла, Россия и Финляндия продолжают сотрудничество в сферах борьбы с преступностью, транспорта и безопасности грузоперевозок. А вот обучение финских студентов русскому языку остановилось, как и работа в сфере охраны окружающей среды.



Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что предпосылок для открытия границ с Россией пока нет, хоть на них и все спокойно.

