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Политика По воздуху через Стамбул, по земле через Эстонию: как финские дипломаты добираются в Россию после закрытия границ

По воздуху через Стамбул, по земле через Эстонию: как финские дипломаты добираются в Россию после закрытия границ

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7 комментариев

С 1 сентября новым чрезвычайным послом Финляндии в России стала Марья Лиивала. Ей, как и остальным, приходится добираться в РФ в обход закрытой границы между двумя государствами - по воздуху через Стамбул и по суше через Эстонию. Об этом она рассказала изданию Yle.

Финским дипломатам приходится пользоваться теми же маршрутами, что и обычным пассажирам, чтобы добраться в Россию, заявила Лиивала. Из-за того, что улучшения отношений между государствами пока не предвидится, границы также останутся закрыты.

При этом, по словам нового посла, Россия и Финляндия продолжают сотрудничество в сферах борьбы с преступностью, транспорта и безопасности грузоперевозок. А вот обучение финских студентов русскому языку остановилось, как и работа в сфере охраны окружающей среды.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что предпосылок для открытия границ с Россией пока нет, хоть на них и все спокойно.

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Комментарии
8
So1nishko
1 сентября 2024, 13:27
Через интернет могут же все вопросы решать. Зачем ездить им куда-то?
VKuser174198221
1 сентября 2024, 13:14
И чего это финны нас так не любят? Наверно им так приказали их американские хозяева!
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