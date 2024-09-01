При крушении Ми-8 на Камчатке, предварительно, никто не выжил

В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, предварительно, никто не выжил, сообщило РИА Новости 1 сентября.



«Скорее всего, из-за плохой видимости вертолет врезался в сопку. Предварительно, все погибли», — сообщил источник агентства в экстренных службах.

Обломки воздушного судна находятся на высоте 980 метров в Елизовском районе края. Пока экстренные службы не могут добраться до вертолета пешком.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, ЧП расследуют по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». К месту происшествия направлена следственно-оперативная группа.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС РФ обнаружили с высоты обломки пропавшего вертолета Ми-8. Части воздушного судна находились вблизи места, где последний раз туристический борт выходил на связь.