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Происшествия При крушении Ми-8 на Камчатке, предварительно, никто не выжил

При крушении Ми-8 на Камчатке, предварительно, никто не выжил

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3 комментария

В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, предварительно, никто не выжил, сообщило РИА Новости 1 сентября.

«Скорее всего, из-за плохой видимости вертолет врезался в сопку. Предварительно, все погибли», — сообщил источник агентства в экстренных службах.

Обломки воздушного судна находятся на высоте 980 метров в Елизовском районе края. Пока экстренные службы не могут добраться до вертолета пешком.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, ЧП расследуют по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». К месту происшествия направлена следственно-оперативная группа.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС РФ обнаружили с высоты обломки пропавшего вертолета Ми-8. Части воздушного судна находились вблизи места, где последний раз туристический борт выходил на связь.

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Комментарии
3
Mies
1 сентября 2024, 12:49
Сова приложила ухо к груди Буратино. — Пациент скорее мертв, чем жив, — прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов. (С)
ixform
1 сентября 2024, 12:20
3D навигатор нужен чтоб орал - опасное сближение внимание гора попереду офлайн карты 3D
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